Mistrz Olimpijski, absolwent Politechniki Białostockiej – Wojciech Nowicki na spotkaniu z młodzieżą

Na spotkaniu policjanci przedstawili młodzieży, największe zagrożenie płynące z używają dopalaczy. Jak podkreśla starszy aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka, wśród tych najważniejszych wymieniła aspekty zdrowotne i prawne.

– Pojawiają się takie substancje jak na przykład pestycydy, które działają na szkodniki przy uprawie roślin, są metale ciężkie, jest rtęcie, ołów, które mogą doprowadzić do śpiączki, ale też takie elementy jak grzyby, na przykład, muchomor czerwony, który może doprowadzić do utraty wzroku – mówi policjantka i dodaje – są też konsekwencje prawne, my chcemy przypomnieć młodzieży, że mogą ponieść konsekwencje prawne w przypadku posiadania takich środków bądź ich udzielania.