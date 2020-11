„Misja historia”. Nowy wymiar lekcji o wojnie polsko-bolszewickiej

Listopad 16, 2020

Zamiast tradycyjnej lekcji, będą opowieści pasjonatów oraz repliki pojazdów, obozowiska harcerskiego, czy szpitala polowego z 1920 roku.

Stowarzyszenie „Czemu by nie” z okazji 100. rocznicy Bitwy warszawskiej przygotowało niecodzienny projekt pod hasłem „Misja historia”, czyli lekcje, które przybliżą tematykę wojny polsko-bolszewickiej za pomocą bogatego zbioru eksponatów z tamtego okresu. Zajęcia miały odbyć się na żywo, ale z powodu epidemii odbędą się w formule online.

– Chcieliśmy te lekcje przeprowadzić w bezpośrednim kontakcie. Pandemia pokrzyżowała nam plany, ale nie chcieliśmy tego roku nie uczcić, w żaden sposób, ponieważ sporo przygotowań zrobiliśmy do tego projektu. Postanowiliśmy przenieść to wszystko do sieci – mówił prezes Stowarzyszenia „Czemu by nie” Artur Jankowski.

Lekcje „Misja historia” skierowane są do uczniów szkół podstawowych z regionu.

– Dzieci będą mogły interaktywnie uczestniczyć w lekcjach. Będą mogły na żywo zadawać pytania, na które odpowiedzą nasi prowadzący, historycy, pasjonaci, rekonstruktorzy. Ponadto będą pokazywali pojazdy, broń, całe wyposażenie, a także opowiadali o ludności cywilnej oraz historie ludzi, którzy żyli w 1920 roku, walczyli i pomagali – dodawał wiceprezes stowarzyszenia Wojciech Hernik.

Inicjatywę dofinansował urząd marszałkowski w kwocie ponad 120 tys. złotych.

– Widziałem piękną scenografię, wspaniałe eksponaty i mam nadzieję, że dzięki sposobowi, w jaki zostanie przedstawiona historia wielkiej wojny polsko-bolszewickiej, młodzi ludzie zainteresują się tym tematem i będą chcieli pogłębiać swoją wiedzę – mówił marszałek Artur Kosicki.

Udział w zajęciach weźmie 3 tysiące dzieci z 20 podlaskich podstawówek. (ea/mc)