Miłość nie jedno ma imię. Premiera spektaklu „Kochanka”

Grudzień 1, 2020

Co łączy historię romansu Aleksandra Węgierki i Niny Andrycz oraz 20 – lecie pracy artystycznej aktorki Justyny Godlewskiej – Kruczkowskiej? Miłość, której różne odcienie ukazuje spektakl „Kochanka”.

Sztuka w reżyserii Justyny Godlewskiej – Kruczkowskiej powstała z okazji jubileuszu dwóch dekad pracy aktorki w Tetrze Dramatycznym w Białymstoku.

Fundamentem spektaklu są wspomnienia Niny Andrycz, na temat relacji miłosnej z Aleksandrem Węgierką, które opisała w książce „Patrzę i wspominam”. Romans 46 -letniego reżysera z 19 – letnią aktorką miał miejsce przed wojną.

– To, co zostało dołożone i dopisane do spektaklu, to są już moje osobiste refleksje oraz przemyślenia, jak również wspomnienia. Spektakl powstał w okolicznościach 20 – lecia mojej pracy aktorskiej, od początku trwającej w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. I jakoś to wszystko ułożyło mi się w jedną spójną historię. Tamta miłość wielkiej aktorki do starszego reżysera, moja miłość do zawodu, moje przywiązanie do tego miejsca, postać patrona nieoczywista, niejednoznaczna – mówi aktorka i reżyserka Justyna Godlewska – Kruczkowska.

Premiera spektaklu odbędzie się online 6 grudnia o godz. 20.00 na Facebooku, na profilu spektaklu „Kochanka”. (ea/mc)