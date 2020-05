Miliony dla UMB z MNiSW. Na 5-letni rozwój uczelni

Maj 13, 2020

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może liczyć na ogromne wsparcie rządu w rozwoju uczelni. Placówka dostała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obligacje o wartości 50 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zrealizowanie 5-letniej koncepcji rozwoju uczelni.

– Bardzo się cieszymy. Co prawda obligacje to jeszcze nie żywa gotówka, więc to nie jest tak, że od razu możemy z tych pieniędzy korzystać, ale na pewno jest to bardzo dobry bufor bezpieczeństwa finansowego pozwalający myśleć o realizacji tych ambitnych planów, które założyliśmy – mówił w Radiu Akadera prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcin Moniuszko.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację innowacyjnych badań wielkoskalowych w obszarze chorób cywilizacyjnych pozwalających na wprowadzenie nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych oraz wspierających je metod sztucznej inteligencji. Takie podejście, zwane medycyną wysokiej jakości, zakłada głębsze zrozumienie indywidualnego przebiegu choroby u danego pacjenta w oparciu o szczegółową analizę jego danych klinicznych, stylu życia, uwarunkowań środowiskowych oraz badań jego genomu, mikrobiomu, proteomu i innych analiz wielkoskalowych.

– Chcemy jeszcze bardziej postawić na nowoczesne, innowacyjne kwestie związane z łączeniem medycyny ze sztuczną inteligencją, z bioinformatyką, biostatystyką. Będziemy tworzyć nowe kierunki studiów, będziemy chcieli jeszcze bardzie zacieśniać współpracę międzynarodową. Będzie bardzo wiele fajnych rzeczy się działo, które już się do tej pory na pewnym etapie bardzo fajnie rozwijały, ale teraz jest to taki fajny zastrzyk, który pozwoli nam zakres, skalę i dynamikę tego wszystkiego znacząco powiększyć – cieszy się prof. Moniuszko.

Uczelnia ma jeszcze bardziej intensywnie włączać się w prace kolejnych sieci badawczych i konsorcjów międzynarodowych. W planach jest również otwarcie nowego kierunku studiów – bioinformatyka o profilu BIG DATA w medycynie.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostanie wsparcie w ramach prestiżowego konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Uczelnia w tym konkursie zajęła 11. miejsce w Polsce, a międzynarodowy zespół ekspertów, który bardzo wysoko ocenił wniosek UMB wydał specjalną rekomendację zalecającą wsparcie rządu dla inicjatywy UMB. MNiSW przychyliło się do tej opinii. (mt/mc)

Z prorektorem ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Marcinem Moniuszko rozmawiała Julitta Grzywa: