Milion złotych na wsparcie innowacji w Podlaskiem – granty dla naukowców na komercjalizację wynalazków

7 listopada, 2024

fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił program grantowy, który ma wesprzeć komercjalizację wynalazków podlaskich naukowców. Na początek przeznaczono milion złotych, które trafią do dziesięciu projektów badawczych. Maksymalna kwota grantu wynosi 100 tys. złotych, a o wsparcie mogą ubiegać się zarówno indywidualni wynalazcy, jak i spółki celowe.

Cel: Przyspieszenie Komercjalizacji Wynalazków

Głównym celem programu jest zwiększenie potencjału wdrożeniowego zaawansowanych projektów, co może przyspieszyć ich komercjalizację. Finansowanie można przeznaczyć na różne działania, takie jak budowa prototypów czy testowanie już opracowanych urządzeń.

– Oczywiście to są zbyt małe pieniądze, żeby uzyskać za to gotowy produkt, ale to są bardzo ważne pieniądze, które moim zdaniem naprawdę pomogą w tym, żeby zwiększyć potencjał komercjalizacyjny białostockich uczelni.— mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, podkreślając znaczenie takich grantów dla badań aplikacyjnych.

Kto Może Aplikować?

Konkurs jest otwarty dla szerokiego grona innowatorów: zarówno indywidualnych wynalazców, jak i zespołów badawczych oraz spółek celowych. O wsparcie mogą ubiegać się te projekty, które znajdują się na zaawansowanym etapie prac, gdzie dodatkowe finansowanie może przyspieszyć wdrożenie innowacji na rynek.

Terminy i Nowe Plany Konkursowe

Nabór do konkursu rusza 9 grudnia i potrwa do końca stycznia przyszłego roku. To kontynuacja działań realizowanych w poprzednich latach, kiedy wsparcie na komercjalizację wynalazków otrzymało 20 projektów. W ramach nowej edycji zaplanowano ogłoszenie trzech kolejnych konkursów o łącznym budżecie prawie 3,5 mln zł.

Znaczenie dla Regionu

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego regionalni naukowcy mają szansę przekuć swoje badania na innowacyjne rozwiązania gotowe do wdrożenia na rynku. Takie inicjatywy zacieśniają więzi między światem nauki a biznesem, wzmacniając gospodarkę Podlasia poprzez rozwój lokalnych technologii i innowacji. (pc)