Międzynarodowy zespół zaprojektuje plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami

Plac zabaw dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami powstanie w parku w Colorado Springs przy udziale studentów architektury krajobrazu Politechniki Białostockiej. Dziś zakończył się trzydniowy „kickoff meeting”, trakcie którego studenci z USA i największej uczelni technicznej w regionie ustalali szczegóły projektu odwiedzając place zabaw w Białymstoku i Supraślu. Opiekunem projektu jest prof. Peter Gorder, kierownik katedry Mechanical and Aerospace Engineering w University of Colorado.

– Od wielu lat współpracuję z naszymi starszymi studentami nad tak zwanym programem Cupstone, czyli całorocznym projektem, przez który przechodzą wszyscy nasi studenci, inżyniery, pracują dla klienta zewnętrznego i jak lubimy mówić, uczymy ich przejścia od bycia studentem inżynierii do bycia praktykującym inżynierem. Robią to rozwiązując realny problem dla zewnętrznego klienta, pracując jako zespół odpowiedzialny za wszystkie jego aspekty – mówi prof. Peter Groder, kierownik katedry Mechanical and Aerospace Engineering w University of Colorado

To interdyscyplinarny projekt łączący wiedzę z mechaniki i architektury krajobrazu. Nad projektem placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami studenci z Politechniki Białostockiej i University of Colorado będą pracować przez najbliższy semestr.(km)