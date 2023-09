Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2023

28 września, 2023

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

Koncerty kameralne, a także spektakle taneczne i operowe – w sumie sześć wydarzeń złoży się na tegoroczny, 13. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej. Impreza rozpocznie się w najbliższą niedzielę (01.10) i potrwa niemal do połowy listopada.

Festiwal ukazuje twórczość zarówno XVIII wieku, jak i epok wcześniejszych, rekonstruując dla odbiorców kulturę, sztukę i muzykę dawną z wykorzystaniem ówczesnych stylów i technik wykonawczych. Tegoroczna odsłona przebiegać będzie pod hasłem „Muzyka spod strzechy i dworu” prezentując głównie świecką muzykę dawną całej Europy.

– Rozpoczniemy od Francji i średniowiecznych Pieśni Colina Museta w programie „Wino kobiety i śpiew” Jacka Kowalskiego by następnie zawędrować z zespołem Gaita do średniowiecznej Szkocji i usłyszeć krótką historię szkockich królów, dworów i muzyków XIII i XIV wieku. 8 X upamiętnimy rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego podczas koncertu „Muzyka Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – recitalu klawesynowego z okazji 700 Wilna w wykonaniu Aliny Rotaru (Litwa). Na terenie rozległej Diecezji Wileńskiej, do której należał niegdyś Białystok, współistniało wiele tradycji muzycznych, które ukażą zespoły z Polski i Litwy prezentując pod strzechy podlaskiej i litewskiej – Pieśni Nabożne wykonywane przez lud pogranicza. Eksplorując natomiast muzykę świecką, wystawimy spektakl taneczny Sobieski i Marysieńka – Baletu Cracovia Danza oraz w dzień Imienin Patronki Festiwalu 19 XI operę G.Ph.Telemanna – Pimpinone – zachęcają organizatorzy.

W dotychczasowych 12 edycjach Festiwalu wzięło udział łącznie ponad 10 tys. widzów, 750 artystów, którzy przygotowali i wykonali ponad 55 wydarzeń. (mt)

PROGRAM: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK DAWNYCH IM. IZABELI BRANICKIEJ (1 X 2023 – 12 XI 2023) EDYCJA 2023 „Muzyka spod strzechy i dworu”

1 X 2023 (Niedziela) godz. 19:00 Koncert kameralny – „Wino, kobiety i śpiew. Pieśni Colina Muset” – Jacek Kowalski i Klub św. Ludwika – Aula Magna Pałacu Branickich

8 X 2023 (Niedziela) godz. 17:00 – Muzyka Rzeczypospolitej Obojga Narodów – recital klawesynowy z okazji 700 Wilna – Chiara e lucente stella – ALINA ROTARU – klawesyn (Litwa) – Ratusz w Białymstoku

15 X 2023 (Niedziela) godz. 19:00 Koncert pt. „Kantičkos i Pieśni Nabożne” – GŠ Ansamblis (Litwa) i Starosielskie Bractwo Śpiewacze (Polska) – Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku

21 X 2023 (Sobota) godz.19:00 Koncert kameralny – „Seria niefortunnych zdarzeń – Muzyczna historia średniowiecznej Szkocji” – Gaita (Szkocja)

Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku

5 XI 2023 (Niedziela) godz. 19:00 Spektakl taneczny – Sobieski i Marysieńka – Balet Cracovia Danza – Kino Ton w Białymstoku

12 XI 2023 (Niedziela) godz.19:00 – spektakl operowy – G.Ph.Telemann – Pimpinone – opera komiczna – Aula im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20