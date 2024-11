Międzynarodowy Dzień Studenta – święto młodości, nauki i przyszłości

17 listopada, 2024

Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

17 listopada to wyjątkowy dzień w kalendarzu akademickim – Międzynarodowy Dzień Studenta. To święto, które jednoczy żaków z różnych zakątków świata, przypominając o ich roli jako kreatorów przyszłości. Dzień ten ma także głęboko symboliczne znaczenie historyczne, związane z walką o wolność i prawa człowieka.

Dlaczego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Studenta?

Geneza Międzynarodowego Dnia Studenta sięga 17 listopada 1939 roku, kiedy to w nazistowskich Niemczech doszło do brutalnych represji wobec studentów i wykładowców Uniwersytetu Karola w Pradze. Protestujący przeciwko okupacji hitlerowskiej czescy studenci zostali aresztowani, a dziewięciu liderów stracono. Wydarzenie to stało się symbolem odwagi akademickiej społeczności w obliczu opresji.

Od tamtej pory 17 listopada jest obchodzony jako dzień solidarności studentów na całym świecie, podkreślający znaczenie wolności, edukacji i młodzieżowego ducha walki o lepszy świat.

Ilu jest studentów w Polsce i na świecie?

Według najnowszych danych, na świecie jest ponad 220 milionów studentów. W Polsce studiuje obecnie około 1,2 miliona osób – co czyni nas jednym z najaktywniejszych krajów akademickich w Europie. Politechnika Białostocka, przy której działa Radio AKADERA, także może pochwalić się dynamiczną społecznością studentów i licznymi kierunkami odpowiadającymi na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Jak żyje się studentom w Polsce?

Życie studenckie w Polsce to nie tylko wykłady i sesje egzaminacyjne, ale również czas intensywnego rozwoju osobistego i społecznego. Choć przeciętny budżet studenta jest ograniczony – średnio wynosi ok. 2000–3000 zł miesięcznie, w tym środki na akademik, wyżywienie i rozrywkę – polscy studenci są mistrzami zarządzania finansami. Popularne są także programy stypendialne oraz praca dorywcza, które pomagają godzić naukę z codziennymi wydatkami.

Nieco problematyczne pozostają kwestie dostępności mieszkań i rosnących kosztów życia w dużych miastach akademickich, co często zmusza studentów do wyboru między edukacją a finansową stabilnością. Niemniej, dla wielu okres studiów to czas niezapomnianych przygód i wyzwań, które kształtują ich na całe życie.

Sukcesy polskich studentów w Europie i na świecie

Polscy studenci od lat zdobywają uznanie na arenie międzynarodowej dzięki swoim osiągnięciom naukowym, sportowym i artystycznym. Nasze drużyny inżynierskie regularnie triumfują w prestiżowych zawodach, takich jak European Rover Challenge, gdzie budują łaziki marsjańskie, czy w konkursach architektonicznych, które promują zrównoważone budownictwo. Studenci z Polski wyróżniają się również w olimpiadach matematycznych i informatycznych.

Nie brakuje też sukcesów na polu artystycznym – polscy studenci muzyki zdobywają laury w konkursach pianistycznych, a młodzi filmowcy z rodzimych szkół filmowych przywożą nagrody z festiwali takich jak Cannes czy Berlinale. To wszystko pokazuje, że polska edukacja i młodzież mają potencjał, by wywierać realny wpływ na rozwój nauki i kultury na świecie.

Dlaczego warto obchodzić Dzień Studenta?

Międzynarodowy Dzień Studenta to doskonała okazja, by docenić wysiłki młodych ludzi, którzy łączą naukę z ambicją zmieniania świata. To także moment, by przypomnieć o wyzwaniach, przed którymi stoją, takich jak dostęp do nowoczesnej edukacji czy równowaga między nauką a pracą.

Świętowanie tego dnia jest wyrazem solidarności z międzynarodową społecznością akademicką oraz inspiracją do wspierania studentów w ich codziennych staraniach.

Życzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta wszystkim żakom składamy serdeczne życzenia:

„Niech wasze indeksy zawsze świecą zielenią zaliczeń, sesje mijają szybciej niż kolejki w dziekanacie, a wasze kariery zawodowe wznoszą się wyżej niż ceny akademików!”

Niech studenckie lata będą dla Was nie tylko czasem nauki, ale przede wszystkim okazją do zdobywania bezcennych doświadczeń i nawiązywania przyjaźni na całe życie! (red.)