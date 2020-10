Michałowo. Rekordowe zainteresowanie programem mieszkaniowym

Październik 5, 2020

185 rodzin jest zainteresowanych skorzystaniem z programu „Zamieszkaj w Michałowie”. Deklaracje można było składać przez dwa miesiące – w sierpniu i wrześniu.

„Zamieszkaj w Michałowie” to propozycja gminy, która ma zachęcić młodych mieszkańców gminy do pozostania w miasteczku, ale także być magnesem dla innych, by na stałe przeprowadzić się do Michałowa. Stąd pomysł burmistrza, by w mieście powstało osiedle domów komunalnych (w każdym planowane są cztery mieszkania o wielkości: 59 oraz 106 m2).

Na początku gmina planowała budowę 17 takich domów (68 mieszkań), ale w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ta liczba może zostać zwiększona. Władze gminy szukają już kolejnych terenów pod rozbudowę osiedla.

Nowe mieszkania będą wyposażone we wszystkie media. Budynki będą przyłączone do miejskiego ciepłociągu, co zdecydowanie spowoduje, że rachunki zostaną obniżone do absolutnego minimum. Co ważne, mieszkańcy Michałowa zwolnieni są z płacenia podatku od nieruchomości. (mt/mc)