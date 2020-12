Michałowo. Burmistrz w video namawia do szczepień przeciwko koronawirusowi

Grudzień 28, 2020

źródło: UM Michałowo źródło: UM Michałowo

Burmistrz Michałowa w nagranym przez siebie filmie namawia do szczepienia się przeciwko koronawirusowi. Zachęca też innych samorządowców, by zrobili to samo.

– Każdy z nas ma różne zdanie na temat szczepień, jednak w dzisiejszych czasach zaszczepienie się jest wyrazem odpowiedzialności za zdrowie wszystkich – mówi w apelu burmistrz Marek Nazarko.

Jednocześnie burmistrz Michałowa zaapelował do samorządowców, by nagrali podobne apele i umieścili je w mediach społecznościowych. Burmistrz – jak mówi w filmie – nominuje do tego starostę Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego, Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i dyrektora białostockiego oddziału TVP Eugeniusza Szpakowskiego.

Film można obejrzeć tutaj. (mt/mc)