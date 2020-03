Miał być na kwarantannie, a wyszedł do banku

Marzec 18, 2020

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Policja apeluje do osób poddanych domowej kwarantannie o odpowiedzialne zachowanie i nie wychodzenie z domu.

We wtorek (16.03) policja z Siemiatycz musiała interweniować w sprawie mężczyzny, który zamiast – zgodnie z zaleceniami służb – siedzieć w domu wyszedł do banku.

– W trakcie rozmowy telefonicznej z mężczyzną okazało się, że jest on w banku. Policjant stanowczo powiedział mężczyźnie, że natychmiast musi wrócić do domu i przestrzegać wprowadzonych ograniczeń. Rozmówca dodał, że opuszcza już bank i wraca do domu. O zaistniałej sytuacji funkcjonariusz pilnie powiadomił służby sanitarne. Podczas kolejnej rozmowy telefonicznej mężczyzna był już w domu – informują policjanci.

Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny objętego kwarantanną.

Takie policyjne kontrole osób poddanych kwarantannie mają odbywać się przynajmniej raz na dobę. Przypominamy, że za złamanie kwarantanny grozi kara finansowa w wysokości do 5 tys. złotych. (mt/mc)