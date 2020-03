Miał być na kwarantannie, a poszedł na pocztę

Marzec 24, 2020

Każdego dnia podlascy policjanci sprawdzają, jak mieszkańcy regionu przestrzegają obowiązkowej kwarantanny. I co rusz zdarzają się przypadki łamania jej zasad.

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się mieszkaniec gminy Łapy, który za nic miał decyzję o objęciu go kwarantanną. Mężczyzna nie dość, że zapraszał do domu znajomych, to również wychodził z niego. Jak tłumaczył musiał iść na pocztę, aby odebrać pilny list. Teraz mężczyzna będzie musiał liczyć się z karą.

Przypomnijmy po ostatniej zmianie grzywna za złamanie zasad kwarantanny wzrosła sześciokrotnie i może wynieść do 30 tys. złotych. (mt/mc)