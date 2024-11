Metalowe dźwięki, tango i klubowy luz – koncertowy piątek w Białymstoku

6 listopada, 2024

Już 8 listopada w piątkowy wieczór, Białystok stanie się muzycznym centrum różnorodnych brzmień. Fani cięższych dźwięków będą mogli posłuchać trzech kapel metalowych – Varang Nord, Deodium i Yomi – w Klubie Muzycznym Sześcian. Dla miłośników klimatycznych wieczorów, w Zmianie Klimatu odbędzie się Luźne Granie. Z kolei w Nie Teatrze Natalia Sikora i Tango Attack wystąpią z koncertem „Czarne Anioły”. Patronat medialny nad wszystkimi wydarzeniami objęło Radio Akadera.

W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpią trzy wyjątkowe zespoły z Łotwy: Varang Nord, Deodium i Yomi. Wydarzenie zapowiada się jako pełna energii i różnorodnych metalowych brzmień noc – od surowego death metalu po wciągające, folkowe melodie inspirowane kulturami nordyckimi i japońskimi. Varang Nord to weterani Viking/Folk Metalu, którzy świętują swoje dziesięciolecie, wyruszając w trasę po krajach bałtyckich i Polsce. Zespół pochodzi z północnych rejonów Łotwy i znany jest z niepowtarzalnego stylu, który łączy ciężkie deathmetalowe riffy z epickimi melodiami akordeonu. Ich utwory opowiadają o walecznych bitwach, ofiarach dla Starych Bogów i ucztach z bezdennymi kuflami piwa, tworząc prawdziwie pogańsko-folkowy klimat. Deodium, reprezentujący nurt blackened death metalu, eksploruje ciemniejsze zakątki ludzkiej psychiki i relacji jednostki z otaczającym światem. Powstały w 2009 roku zespół z Rygi porusza w swoich tekstach tematy społeczne, polityczne, a także psychologiczne i religijne. Yomi to projekt równie nietuzinkowy, który zabiera słuchaczy w muzyczną podróż do Japonii, opowiadając o starożytnych bohaterach, chwalebnych bitwach i mitologii Kraju Kwitnącej Wiśni. Zespół łączy folkowe elementy japońskiej muzyki tradycyjnej z ciężkimi, death/blackmetalowymi riffami, co tworzy fascynujący kontrast i jedyny w swoim rodzaju klimat.

Tego samego wieczoru w Zmianie Klimatu – Luźne Granie. To projekt dwóch pełnych energii muzyków, którzy swoją charyzmą i talentem wciągają publiczność w prawdziwe, muzyczne szaleństwo. W repertuarze Harego i Radka znajdą się utwory takich artystów jak Maanam, Dżem, Myslovitz, Kazik, Lady Pank i wielu innych. Hary zachwyca widownię swoim głosem i umiejętnościami gry na gitarze elektrycznej i akustycznej. Jego głos sprawia, że publiczność natychmiast chce śpiewać razem z nim. Radek z kolei, wprowadza dodatkowy element show – gra na gitarze, stompboxie, tamburynie i równocześnie śpiewa. Jego talent do synchronizowania gitary z rytmicznymi akcentami stóp i innych instrumentów perkusyjnych dodaje występowi humoru i dynamiki.

W Nie Teatrze odbędzie się koncert „Czarne Anioły”, gdzie Natalia Sikora – obdarzona wyjątkową ekspresją sceniczną – wraz z zespołem Tango Attack przedstawi ponadczasowe utwory z repertuaru Ewy Demarczyk w świeżych, emocjonujących aranżacjach. Natalia Sikora znana z głębokiego pełnego pasji wokalu, nadaje nowy charakter kompozycjom Demarczyk, odkrywając je na nowo przed współczesną publicznością. W swoich interpretacjach Sikora łączy szacunek do oryginału z własnym dramatycznym wyrazem, tworząc wciągający spektakl muzyczny. Piosenki takie jak „Karuzela z madonnami”, „Czarne anioły”, „Groszki i róże” czy „Tomaszów” zyskają intensywność dzięki unikalnemu brzmieniu zespołu Tango Attack, pod kierownictwem Hadriana Tabęckiego, którego akompaniament wnosi elementy tangowego dramatyzmu i melancholii. Koncert jest jednocześnie hołdem dla Ewy Demarczyk i śmiałym, indywidualnym spotkaniem z jej twórczością. Natalia Sikora nie tylko przywołuje ducha legendarnej artystki, ale i tworzy osobiste, głęboko emocjonalne interpretacje, które – wsparte brzmieniem Tango Attack – zabierają słuchaczy w wyjątkową podróż przez świat Demarczyk. (hp)