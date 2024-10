„Maturanek, poranek maturzysty” w Politechnice Białostockiej

25 października, 2024

Maturą jeszcze się nie stresują, ale już się uczą i dowiadują jakie będą zasady. W Politechnice Białostockiej uczniowie szkół średnich wzięli udział w „Maturanku, poranku maturzysty”.

Były wykłady o maturze z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z języka polskiego i obcego z ekspertami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz spotkanie z pracownikiem Politechniki Białostockiej.

– To spotkanie wszystkim nam się przyda, a szczególnie osobom, które właśnie potrzebują dodatkowej pomocy w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Każdy powinien też się zainteresować uczelnią, żeby po prostu być przygotowanym na każdą sytuację. Myślę, że bardzo dobrze się przygotuje do matury, już zaczynam to robić. Jak najbardziej warto usłyszeć coś dwa razy, bo może akurat coś nowego się pojawi, szczególnie, że to są specjaliści, przecież lepszych autorytetów nie będzie niż komisja egzaminacyjna – mówią uczniowie szkół średnich podczas „Maturanka”

Maturzyści dowiedzieli się o trzech zmianach, jakie będą na maturze, a jest ich trzy.

– Po pierwsze na podstawie nowej podstawy programowej, a w ślad za tym nowych informatorów, będzie odbywał się egzamin maturalny w 2025 roku. Druga zmiana to formalna, czyli maturzyści nie składają tak zwanej deklaracji wstępnej. W tej chwili obowiązuje jedna deklaracja, którą składają nie później niż do 7 lutego 2025 roku. Ostatnia zmiana związana jest z przebiegiem egzaminu. Maturzysta zobowiązany jest przystąpić do wszystkich przedmiotów obowiązkowych, ale wśród nich wymieniany jest przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym z obowiązkowym progiem zdawalności 30% – tłumaczy dr Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

„Maturanek, poranek maturzysty” cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Wzięło w nim udział 1200 osób. (hk)

