Maturanek, czyli poranek maturzysty na Politechnice Białostockiej

Październik 27, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Jak przygotować się do matury z matematyki czy fizyki, jak budować wypowiedź podczas egzaminu z języka polskiego oraz jak osiągnąć sukces na maturze z biologii – między innymi tego mogli dowiedzieć się uczestnicy Maturanka organizowanego przez Politechnikę Białostocką.

Uczelnia zaprosiła w swoje mury przyszłych maturzystów, aby nie tylko pokazać im swoje wydziały, ale przede wszystkim przekonać ich, że matury nie muszą się bać. Temu miały służyć spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

– Matury nie należy się bać, należy podejść do niej w sposób przyjazny, ponieważ egzamin maturalny jest aktem końcowym procesu dydaktycznego, który odbywa się w szkołach. Jestem przekonana, że ten proces jest prowadzony w sposób właściwy. Skąd płynie to moje przekonanie? Chociażby z wyników egzaminów (…) Oczywiście, żeby zachować spokój należy już dzisiaj podjąć działania, które mają na celu sprawne przygotowanie się do tego egzaminu maturalnego. Stąd obecność przedstawicieli OKE w Łomży na Maturanku. Spotkanie z maturzystami ma na celu, z jednej strony przybliżenie struktury egzaminu maturalnego, z drugiej oswojenie z materiałem, który wymagany jest na maturze – mówiła dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, dr Agnieszka Muzyk.

W Maturanku wzięły udział szkoły z całego województwa podlaskiego, a także osoby, które zgłosiły się indywidualnie. To była już 6. edycja wydarzenia. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: