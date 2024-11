„Matematyka Pogranicza” – Interdyscyplinarna Konferencja na Politechnice Białostockiej

29 listopada, 2024

Fot.: Ernest Wójcik Fot.: Ernest Wójcik

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej rozpoczęła się trzydniowa konferencja „Matematyka Pogranicza”, która ma na celu odkrywanie zastosowań matematyki w różnych dziedzinach życia, takich jak architektura, sztuka, przyroda czy muzyka. To wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a jego zadaniem jest budowanie mostów między matematyką a innymi dyscyplinami.

Profesor dr hab. Dorota Mozyrska, Dziekan Wydziału Informatyki, podkreśla istotę matematyki w kontekście sztuki i technologii: „Tutaj traktujemy matematykę jako coś, co dotyczy sztuki, mówimy o zastosowaniach w malarstwie, muzyce i innych aspektach technologicznych”. Uczestnicy konferencji mogą spodziewać się bogatej agendy, w której szczególną uwagę poświęcono geometrii oraz zastosowaniom matematyki w nietypowych dziedzinach, które na co dzień nie są z nią kojarzone. W konferencji biorą udział zarówno studenci Wydziału Architektury i Wydziału Informatyki, jak i uczniowie z lokalnych szkół, co sprzyja wymianie wiedzy oraz wspólnym rozmowom między różnymi środowiskami. Prof. dr Mirosław Majewski, współpomysłodawca konferencji, podkreśla znaczenie integracji środowisk naukowych i kulturowych: „Rozmawialiśmy, że potrzebna jest taka konferencja, która by łączyła ludzi z całego rejonu” – zaznaczył.

Białystok, jako miejsce spotkań, ma unikalny charakter. Miasto to łączy wpływy z Białorusi, Rosji oraz Polski, a także gości uczestników z Holandii, co podkreśla jego wielokulturowy charakter. Organizatorzy konferencji, Wydział Matematyki i Wydział Architektury Politechniki Białostockiej oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, stawiają sobie za cel nie tylko rozwój naukowy, ale także budowanie relacji między różnymi kulturami.

„Matematyka Pogranicza” to nie tylko okazja do zacieśnienia więzi między nauką a sztuką, ale także platforma do refleksji nad rolą matematyki w codziennym życiu oraz jej obecnością w zaskakujących kontekstach. Uczestnicy mają szansę na inspirujące doświadczenia, które mogą wpłynąć na przyszłość zarówno w dziedzinach stricte matematycznych, jak i artystycznych. (ew)