Marszałek podziękował żołnierzom za pomoc w walce z pandemią

Maj 19, 2021

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Ponad 300 podlaskich żołnierzy otrzymało okolicznościowe paczki od marszałka województwa. To wyraz podziękowania samorządu za zaangażowanie żołnierzy w walkę z pandemią koronawirusa.

– Z całego serca dziękuję za to wszystko, co zrobiliście dla naszego społeczeństwa podczas pandemii. Dziękuję, że mogliśmy na was liczyć, kiedy był najcięższy okres, kiedy trzeba było selekcjonować i transportować chorych, mierzyć temperaturę, robić testy i teraz – kiedy trzeba wykonywać szczepienia – mówił marszałek województwa Artur Kosicki.

W paczkach okolicznościowych znalazły się produkty regionalne – herbata, soki czy wyroby cukiernicze, a także gadżety województwa podlaskiego.

Koszt przygotowania paczek to ok. 30 tys. złotych. (mt/mc)