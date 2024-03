Maraton Projektów w ramach programu „Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Społecznych”

13 marca, 2024

To była przestrzeń do kreowania pomysłów, które będą miały realny wpływ na młodych białostoczan. Podczas Maratonu Projektów w Centrum Aktywności Społecznej młodzież przedstawiła swoje inicjatywy. To w ramach programu Białostocki Inkubator Inicjatyw Społecznych.

– To już kolejna edycja, którą kontynuujemy od zeszłego roku wspierając inicjatywy młodzieżowe – mówi Agnieszka Maszkowska, prezeska Fundacji SocLab. – Wierzymy, że oni też kształtują swoje podejście i chęci do działania społecznego. Gdy zaczynaliśmy, to zastanawialiśmy się czy młodzież w ogóle się zaangażuje. W tamtym roku w programie uczestniczyło sześć zespołów, w tym roku – jedenaście. Pokazuje to, że docieramy do coraz większej grupy zainteresowanych.

Projekty uczniów były bardzo zróżnicowane.

– Postanowiliśmy zgłosić tu projekt „Młodzi Społecznie” – mówi Zofia Iwaniuk z III LO w Białymstoku. – Projekt ten pomaga młodym białostoczanom się zaangażować, pokazuje im drogę. Ma to na celu zainspirować młodych ludzi do działalności społecznej.

Spośród wszystkich zespołów, pięć najlepszych wyjedzie do Supraśla na trzydniowe szkolenie. Następnie rozpocznie się etap wdrażania inicjatyw. Finał i podsumowanie programu zaplanowano na czerwiec.

