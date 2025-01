Mały ZUS Plus: Termin zgłoszenia upływa 31 stycznia

16 stycznia, 2025

Do 31 stycznia czas mają osoby prowadzące działalność gospodarczą na zgłoszenia się do Małego ZUS plus, co pozwoli im na opłacanie niższych składek, obliczanych od dochodu.

– Mały ZUS plus umożliwia przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od dochodu z tytułu prowadzanej działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Warto jednak pamiętać, że ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS plus można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł.

Płatnicy, którzy korzystali z Małego ZUS plus w 2024 roku i nadal spełniają warunki do ulgi, a także zamierzają z niej korzystać, nie muszą ponownie składać zgłoszenia. (ew)

