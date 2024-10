Małgorzata Lebda kolekcjonuje laury za „Łakome”

26 października, 2024

Małgorzata Lebda, fot. Jerzy Doroszkiewicz Małgorzata Lebda, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Łakome” to pierwsza pisana prozą książka uznanej poetki Małgorzaty Lebdy. W czwartek (24.10) spotkała się z czytelnikami w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Małgorzata Lebda za „Łakome” już zdobyła nagrodę Odkrycie Empiku 2023, Literacką Nagrodę Wielkopolskich Czytelników, miejsce w finale tegorocznej nagrody Nike, a teraz jest wśród pięciu debiutów nominowanych do Nagrody Conrada, która przyznawana od 2015 roku. To pierwsze polskie wyróżnienie za debiut prozatorski. Jego celem jest wspieranie nowych głosów w polskiej prozie, rozumianej szeroko – zarówno jako twórczość fabularna, jak i non-fiction.

Oszczędny język książki koresponduje z twórczością poetycką Lebdy.

– Jestem też przekonana po tym moim prozatorskim debiucie, że ten język poetycki, w którym pracuję już prawie od 20 lat, jest takim językiem, z którego będę po prostu zawsze, zawsze czerpać – mówi Małgorzata Lebda. – Tutaj długo szukałam tego języka, dlatego, że bardzo chciałam tę opowieść przenieść do prozy, do opowieści, do narracji, która poprowadzi czytelników też przez tak naprawdę fikcyjne postaci miejsce, chociaż bierze to z autobiografii.

Małgorzata Lebda w książce „Łakome” łączy wrażliwość na naturę, której częścią jest człowiek, z inwencją językową. Autorka pisze syntetycznie, a jednocześnie z niezwykłą uważnością na otaczający świat tworząc wielowarstwową opowieść o sile żywiołów i zachłanności na życie.

Kapituła Nagrody Conrada zwycięską książkę ogłosi 27 października 2024 roku. (jd)

Z Magdaleną Lebdą rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: