Magiczna niedziela w Białymstoku: Hip-hopowy wieczór w Zmianie Klimatu oraz iluzja w Nie Teatrze

7 listopada, 2024

W nadchodzącą niedzielę 10 listopada, w klubie Zmiana Klimatu wystąpią Łona, Konieczny i Krupa z energetycznym koncertem. Tego samego wieczoru w Nie Teatrze, mistrzowie iluzji Rotowski & Słomka zaprezentują spektakl „The Trick”. Patronem medialnym obu wydarzeń jest Radio Akadera.

W Klubie Zmiana Klimatu czeka nas występ Łony wraz z muzykami Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą. Wspólny projekt trójki artystów to nie tylko kolejny muzyczny eksperyment, ale także głębsza refleksja nad zmieniającą się rzeczywistością. Ich materiał „TAXI” wyróżnia się nietypową tematyką – opowiada o codzienności widzianej zza szyby taksówki. Łona znany ze społecznego zaangażowania i analitycznego podejścia do tekstów, nawiązuje do opowieści taksówkarzy i ich pasażerów, tworząc swoistą kronikę przemian kulturowych ostatnich dekad. Warstwa muzyczna projektu to dzieło Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy, których kompozycje oddają atmosferę nocnych podróży – są mroczne oraz pełne pulsującej energii, przyciągające słuchaczy autentycznym klimatem.

Historia powstania projektu sięga 2020 roku, kiedy to Łona i Zuza Głowacka przeprowadzili serię wywiadów z poznaniakami. Materiał powstały podczas spotkań z taksówkarzami został przekształcony w muzyczną opowieść, w której kontekst społeczny i osobiste refleksje splatają się z poetyką miejskiej nocy. To wyjątkowy sposób na połączenie hip-hopu z formą reportażu i osobistego dziennika, czyniąc koncert wydarzeniem o szczególnym wymiarze emocjonalnym i artystycznym.

Równolegle w Nie Teatrze odbędzie się spektakl „The Trick” w wykonaniu Wojciecha Rotowskiego i Romana Słomki. Ten wieczór iluzji, który łączy elementy teatru, stand-upu, kabaretu oraz sztuk cyrkowych, dostarcza nie tylko rozrywki ale i inspiracji do głębszej refleksji nad mechanizmami manipulacji, których doświadczamy na co dzień. „The Trick” ukazuje podstawowe zasady iluzji, które od wieków fascynują ludzi. Twórcy spektaklu demaskują niektóre triki stosowane zarówno przez iluzjonistów, jak i przez osoby wpływające na opinię publiczną – polityków czy media. Dla widzów jest to okazja by lepiej zrozumieć, jak łatwo zmysły mogą zostać oszukane.

Spektakl pozwala zajrzeć za kulisy świata iluzji i odkryć techniki kontrolowania uwagi czy zacierania granicy między rzeczywistością a iluzją. Wojciech Rotowski mający za sobą wieloletnie doświadczenie sceniczne i pirotechniczne, oraz Roman Słomka – performer i uczestnik „Mam Talent” – stworzyli widowisko, które z jednej strony bawi a z drugiej stawia pytania o codzienną rzeczywistość i mechanizmy oddziaływania na naszą percepcję. (hp)