Lowlandersi z pierwszym w historii tytułem Ulubionej Drużyny Województwa Podlaskiego

Grudzień 30, 2020

fot. Piotr Babulewicz/UMWP fot. Piotr Babulewicz/UMWP

Lowlanders Białystok to ulubiona drużyna regionu. Futboliści amerykańscy wygrali pierwszy Wielki Turniej Województwa Podlaskiego. Głosowanie odbyło się w sieci.

– Jest to dla nas niewątpliwie niespodzianka, bo rywalizowaliśmy z klubami z bardziej znanych dyscyplin, co jednak pokazuje, że nasza dyscyplina też jest popularna i mamy oddanych kibiców nie tylko w Białymstoku, ale również w całej Polsce, bo wiemy, że głosowali na nas także fani i zawodnicy innych zespołów. To pokazuje, że potrafimy się zmobilizować – powiedział podczas wręczania nagród Piotr Morko, prezes Lowlanders Białystok.

Zabawa sportowa przeistoczyła się w poważną rywalizację sportową. Na 16 biorących udział w głosowaniu drużyn oddano ponad 10 tys. głosów.

– Serdecznie gratuluję Lowlanders Białystok zdobycia kolejnego pucharu w tym roku. Mam nadzieję, że dumnie stanie on na jednej półce z trofeum wicemistrzostwa Polski. Chciałbym podziękować także wszystkim zespołom, które wzięły udział w tej zabawie oraz internautom, którzy oddawali swoje głosy – mówił podczas wręczania pucharu marszałek Artur Kosicki. – Akcja, którą zorganizowaliśmy na naszym profilu przeobraziła się w coś naprawdę dużego. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze bardziej się rozwinie, gdyż chcemy mówić bardzo dużo o naszym potencjale sportowym i to w każdej dyscyplinie – dodał.

Za największą liczbę głosów w pojedynczym pojedynku wyróżnione zostały także Wigry Suwałki. (mt/mc)