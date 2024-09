Limboski & Rev. Ray zagrają w Klubie Fama

18 września, 2024

W sobotę 21 września, w białostockim Klubie Fama odbędzie się wyjątkowy koncert Limboski & Rev. Ray – amerykańsko-polskiego duetu, który zaskoczy publiczność unikalnym połączeniem soulu, gospel i rock and rolla. Wydarzenie, na które patronat medialny objęło Radio Akadera, to niepowtarzalna okazja, by usłyszeć na żywo utwory z ich najnowszego albumu Duality.

W sobotę w Klubie Fama odbędzie się koncert duetu Limboski & Rev. Ray, będący częścią cyklu Premier Muzycznych Białostockiego Ośrodka Kultury. Projekt ten to wyjątkowe połączenie polskiej i amerykańskiej sceny muzycznej, zrodzone z inspiracji bluesem, soulem i rock and rollem. Michał Limboski, znany z alternatywnych brzmień i silnych wpływów amerykańskiego południa, wspólnie z nowojorskim wokalistą Raymondem Thompsonem (Rev. Ray) stworzyli muzyczną mieszankę, która z pewnością zachwyci słuchaczy. Rev. Ray, mający na swoim koncie współpracę z legendami jak B.B. King czy Mariah Carey, wprowadza do projektu nutę soulu i gospel. Koncert będzie okazją do zaprezentowania materiału z ich albumu „Duality”, wydanego na początku tego roku, który łączy wpływy obu artystów w jedną, pełną emocji całość. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Akadera. (hp)