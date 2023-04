Leśnicy sadzą nowy las

26 kwietnia, 2023

Leśnicy sadzą las/źródło RDLP Białystok/Nadleśnictwo Supraśl

Jak co roku o tej porze, leśnicy w całej Polsce sadzą nowe pokolenie drzew. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku nowe nasadzenia zajmą powierzchnię ponad 4 tys. hektarów.

Coraz większy udział stanowią odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstaje z samosiewów. Uzyskane w ten sposób nowe pokolenie lasu jest bardziej przystosowane do miejscowych warunków siedliskowych. W ubiegłym roku odnowiliśmy w ten sposób ponad 600 ha – informuje Paulina Borodziuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zdecydowaną część nowego lasu trzeba posadzić, wykorzystując do tego sadzonki wyhodowane w szkółkach leśnych. Wśród 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w 27 prowadzone są szkółki leśne, które łącznie zajmują powierzchnię ok. 130 ha. W tym roku leśnicy wyhodowali w nich prawie 50 mln sztuk sadzonek.

Głównymi odnawianymi gatunkami są m.in.sosna, świerk, dąb, brzoza, lipa, wiąz, grab, klon, olsza.

Sadzenie drzewek trzeba przeprowadzić sprawnie i fachowo. Najczęściej zajmują się tym wyspecjalizowani pracownicy zakładów usług leśnych. W pierwszej kolejności sadzone są gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza. W dalszej kolejności pozostałe drzewa, zgodnie z ustalonymi składami gatunkowymi upraw leśnych.

Lasów w Polsce przybywa. Każdego roku leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – ok. 30 mln. (at)