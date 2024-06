Lato z Radiem Akadera

30 czerwca, 2024

Płyń na fali z Radiem AKADERA

Wakacje!!! To jest to, na co czekaliśmy wszyscy od września ubiegłego roku. Mamy więc wakacje i na pewno mam rację, że właśnie teraz są wakacje…

Kampus Politechniki Białostockiej powoli wycisza się: studenci wyjeżdżają, profesorowie urlopują, ale życie tu nie zamiera, bo zawsze coś się dzieje. Radio AKADERA gra i płynie na muzycznej fali od rana do późnego wieczoru. Płyń więc z nami na fali 87 i 7 FM.

Dla naszych stałych i wiernych słuchaczy oraz tych, którzy zechcą z nami być także w wakacje, przygotowaliśmy ocean muzyki po falach, którego możemy wspólnie żeglować w nieskończoność i o dowolnej porze.

Od 6.00 do 10.00 „Dobry poranek z Radiem AKADERA”, od 10.00 do 14.00 „Rock z Radiem AKADERA”, od 14.00 do 18.00 „Radiogram Radia AKADERA” i w wieczornym paśmie różne audycje autorskie. W tym roku zachęcamy naszych słuchaczy do wspólnego redagowania wieczornego programu muzycznego. Możesz zostać wakacyjnym prezenterem Radia AKADERA i zaskoczyć najbliższych tak wysublimowanym zainteresowaniem. Będą zadziwieni gdy cię usłyszą przez radio i ich zdziwko może potrwać do jesieni.

W poniedziałki po Liście Przebojów Kultowej AKADERY – audycja nowość: „Moja nuta w Radiu AKADERA” – jeśli chcesz usłyszeć swoje ulubione kawałki, napisz o tym na naszym FB, wyślij mail z tematem Moja nuta lub przyślij mp3 z nagraną własnym głosem zapowiedzią i listą piosenek pod adres: mojanuta@akadera.bialystok.pl Popłyniemy wspólnie na wieczornej fali z Radiem AKADERA. A jeśli nie chce Ci się pisać lub nagrywać, to przyjdź do nas, wcześniej zadzwoń 85 746 99 99 i powiedz, że masz sprawę. Swoje nuty zapowiesz na żywo. „Moja nuta w Radiu AKADERA pojawiać się także będzie we wtorki, środy, soboty i niedziele.

W tym roku zapraszamy studentów, którzy chcieliby prowadzić od października w Radiu AKADERA swoje audycje muzyczne, o przysłanie mailem próbki swojego głosu i krótkiego miksu nagrań, które lubicie. Posłuchamy, zadzwonimy i pobawimy się w radio. Może być to fajna wakacyjna przygoda.

Od lipca w Radiu AKADERA swoje audycje prezentować będzie dwóch bardzo popularnych tiktokerów. W dni powszednie o 7.30 i 13.30 Dejwik – dwukrotny mistrz Polski i wicemistrz Europy w kulturystyce, trener personalny, influencer i anglista, który poradzi co zrobić, żeby pozbyć się oponki i wyjść na plażę pięknym jak Apollo. Na naszej antenie pojawi się także inna gwiazda TikToka czyli „Turysta z Podlasia Karol Kolorek”, który rozmawiać będzie ze swoimi gośćmi nie tylko o zaciąganiu i śledzikowaniu, ale także o tiktokowych trendach i granej tam muzyce. Każdego dnia po 10.00 nasz sztuczny inteligent Krzemek będzie starał się wprowadzać nas w dobry humor „ejajowym” heheszkowaniem. Posłuchamy także rozmów z gwiazdami i gwiazdeczkami, wschodzącymi i zachodzącymi, będą też stałe audycje muzyczne, bez których trudno byłoby Wam pewnie żyć i być. Dobra wiadomość dla fanów „Kultywatora”. Od lipca audycja będzie dłuższa o godzinę.

Na tegoroczne wakacje przygotowaliśmy specjalnie dla Was nową oprawę muzyczną Radia AKADERA. Wakacyjnym głosem stacji będzie znany białostocki aktor i śpiewak Maciej Nerkowski, piosenki i dzingielki nucić będą rozmaite „ejaje”, a całość wymieszał w dźwiękowym kotle – znany i lubiany DJ EsDwa z akaderowego zespołu prezenterskiego.

Słuchaj nas rano, w wieczór, za dnia i w nocy i… Płyń na fali z Radiem AKADERA.

Zachęca do tego Krzysztof Kurianiuk – dyrektor programowy Radia AKADERA.