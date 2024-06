„Lato z judo”, czyli zajęcia dla dzieci organizowana przez Klub Judo Politechniki Białostockiej

27 czerwca, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

„Lato z judo” to akcja dla dzieci od 5 roku życia organizowana przez Klub Judo Politechniki Białostockiej. Przez cały sierpień zajęcia będą miały charakter zapoznawczy z judo, z dużą liczbą ćwiczeń ogólnorozwojowych, gier oraz nauki padania.

– My proponujemy na tych zajęciach dużo zabawy, dużo takich wprowadzających ćwiczeń, których dziecko nigdy nie dotykało. Rodzice też będą mogli to zobaczyć i będą mogli przekonać się o tym, że judo jest bardzo wszechstronnie rozwijającą dyscypliną sportową, a jednocześnie sztuką walki o bardzo dużych walorach, nie tylko w kwestii rozwoju fizycznego, ale również osobowościowego, który jest bardzo istotny na każdym etapie życia. Jeżeli już dziecko będzie miała wyrobiony ten szacunek do drugiej osoby, ten mocny charakter będzie tworzony, to będą same plusy – mówi dr Piotr Klimowicz, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB i prezes Klubu Judo.

Formularz zgłoszeniowy jest na stronie internetowej Klubu Judo Politechniki Białostockiej. (hk)

Z dr Piotrem Klimowiczem, kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej i prezesem Klubu Judo, rozmawiała Hanna Kość: