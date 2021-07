„Lato w bibliotece”. Książnica Podlaska zaprasza dzieci na zajęcia

Lipiec 2, 2021

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza na akcję „Lato w bibliotece”. Z myślą o dzieciach przygotowano zajęcia literackie, plastyczne, teatralne i edukacyjne.

Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowani muszą się wcześniej zapisać.

Filia nr 1

ul. Dobra 12, tel. (85) 74 14 513, f1kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec-sierpień

środy, godz. 10:00-11:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat na szereg zajęć, takich jak: „Wszyscy jesteśmy czasem jak GUS”, „Gruffalo – o sprytnej Myszy i groźnym Gruffalo. Czytanie i działanie”, „Wakacje z Bolkiem i Lolkiem”. Dodatkowo na najmłodszych czekają wystawki, zajęcia plastyczne, gry, zabawy dźwiękonaśladowcze, oddechowe i relaksacyjne, wycieczki wprowadzające i rozmowy dydaktyczne.

Wstęp wolny. Informacje pod numerem telefonu filii.

Filia nr 2

ul. Kozłowa 4, tel. (85) 65 14 426, f2kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec-sierpień

środy, godz. 11:00-12:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat na cykl zajęć plastycznych pt. „Podróże z książką”, połączonych z czytaniem fragmentów książek podróżniczych. W programie również rozmaite zabawy i gry planszowe, a także wystawa prac uczestników „Podróży”, wieńcząca wakacyjne zajęcia.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 3

ul. Ciepła 15, tel. (85) 67 61 450, f3kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec

poniedziałki i środy, godz. 9:00-9:45

poniedziałki – zajęcia dla grup zorganizowanych

środy – zajęcia otwarte dla dzieci od 6. roku życia

Biblioteka zaprasza dzieci na wakacyjną ofertę last minute. Podczas literackich podróży najmłodsi poznają różne kraje i związane z nimi ciekawostki. Zabawę urozmaicą warsztaty plastyczne oraz gry.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 4

ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 4, tel. (85) 67 92 141, f4kp@ksiaznicapodlaska.pl

sierpień

wtorki i czwartki, godz. 10:00-12:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 7-13 lat na wakacyjny MISZ-MASZ. Plan zajęć przedstawia się następująco:

3.08. (wtorek) i 5.08. (czwartek) – Tydzień z grami (turniej FIFA, rozgrywki z grami planszowymi)

10.08. (wtorek) i 12.08. (czwartek) – Tydzień ze sztuką (warsztaty „Nauka to sztuka”, warsztaty sztuki użytkowej)

17.08. (wtorek) i 19.08. (czwartek) – Tydzień z ekologią (warsztaty recyklingowe, tworzenie bibliotecznego ogródka, „Co w trawie piszczy…?” – zajęcia edukacyjne)

24.08. (wtorek) i 26.08. (czwartek) – Tydzień detektywistyczny (Podchody biblioteczne, gry, zabawy, łamigłówki)

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu filii, mailowo lub osobiście w bibliotece.

Filia nr 5

ul. K. Pułaskiego 96 (budynek SP nr 50 w Białymstoku)

tel. (85) 74 80 124, f5kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec-sierpień

wtorki, godz. 9:00-10:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat na czytanie baśni z różnych stron świata. Najmłodsi poznają państwa, z których pochodzą dane utwory.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 6

ul. Piastowska 11A, tel. (85) 73 22 266, f6kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec/sierpień

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat do udziału w wakacyjnych zajęciach.

Harmonogram:

20.07, godz. 9:00-10:00 – Umiem liczyć do…Wspólne czytanie książki E.Kozyry-Pawlak „Liczypieski”; zabawa z matą edukacyjną. (Możliwość przeprowadzenia zajęć na podwórku). Grupy zorganizowane dla pięcio- i sześciolatków oraz dla uczestników indywidualnych z dorosłym opiekunem.

21.07, godz. 9:00-10:00 – Teatrzyk podwórkowy na podstawie ‚Rzepki’ J. Tuwima (tworzenie rekwizytów, udział w przedstawieniu). Grupy zorganizowane pięcio- i sześciolatków

10.08, 11.08, godz. 9:30-10:30 – Świat owadów – zajęcia na świeżym powietrzu, połączone z obserwacją owadów; wspólne czytanie książki E. Carle „Bardzo głośna gąsienica”. Grupy zorganizowane dla cztero- i sześciolatków oraz dla uczestników indywidualnych z dorosłym opiekunem.

13.08, godz. 9:00-10:00 – Mały architekt – budujemy osiedla z recyklingu (wykonanie makiety osiedla z wykorzystaniem materiałów z recyklingów – kartony, butelki etc.) Grupy zorganizowane dla pięcio- i sześciolatków oraz dla uczestników indywidualnych z dorosłym opiekunem.

27.08, 28.08, godz. 9:00-10:00 – Kolorowy pienisty wąż – zajęcia z wykorzystaniem plastikowych butelek, wodą, płynem do naczyń oraz barwnikami. Grupy zorganizowane dla cztero- i sześciolatków oraz dla uczestników indywidualnych z dorosłym opiekunem.

Do końca wakacji w bibliotece będzie można również porysować, pograć lub wypożyczyć ciekawe gry i puzzle.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy i informacje pod numerem telefonu filii.

Filia nr 7

ul. Zielonogórska 2, tel. (85) 66 17 442, f7kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec-sierpień

wtorki i piątki: 6,9,13,16.07, godz. 10:00-11:00

Biblioteka zaprasza na „Bajkową loterię” – cykl wydarzeń, skierowanych do dzieci w wieku 3-8 lat, podczas których najmłodsi poznają klasykę bajek i baśni poprzez wspólne czytanie i oglądanie ilustracji. Dodatkową atrakcją będzie również loteria z nagrodami.

wtorki: 17 i 24.08, godz. 9:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 3-10 lat na cykl zajęć pt. „Bajki z kapelusza” – spotkania plenerowe, podczas których dzieci poznają zasady funkcjonowania biblioteki oraz wspólnie zdecydują, którą „Bajkę z kapelusza” wybrać do czytania.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 8

ul. W. Witosa 34, tel. (85) 66 16 205, f8kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec

wtorki i czwartki

wtorek, 6.07, godz. 10:00-11:00

Zajęcia plastyczno-teatralne „Teatrzyk Kamishibai” w Przedszkolu Samorządowym nr 39.

czwartek, 8.07, godz. 10:00-11:00

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-9 lat pt. „Tropami zwierząt po Polsce”. Najmłodsi poznają również mapę Polski oraz rozmieszczenie parków narodowych.

wtorek, 13.07, godz. 10:00-11:00

Zajęcia biblioteczne pt. „Biblioteczne Zoo” dla dzieci w wieku 6-8 lat – zagadki, zajęcia plastyczne, wyszukiwanie książek o zwierzętach „ukrytych” w poszczególnych działach wypożyczalni.

czwartek, 15.07, godz. 10:00-11:00

Wspólne czytanie i malowanie na placu przed biblioteką dla dzieci w wieku 6-7 lat.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 9

ul. Gajowa 73, tel. (85) 65 32 437, f9kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec-sierpień

Filia organizuje cykl zajęć pt. „Wakacyjny Klub Odkrywców”. Harmonogram zajęć:

piątek, 2.07, godz. 9:30-10:30 ‚Motylem jestem – czyli jak mieć wakacje bajeczne, ale bezpieczne’

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 5-7 lat na zajęcia plastyczno-ruchowe, połączone

z czytaniem fragmentu książki ‚Piegowate opowiadania’ Renaty Piątkowskiej. Dzieciom przedstawione zostaną zasady, pozwalające bezpiecznie spędzać wakacje. Dodatkowo, w programie takie atrakcje jak: szukanie i objaśnianie kart ‚przypominajek’ – jak właściwie zachowywać się na wsi i w mieście, kalambury ruchowe (pokazywanie różnych dyscyplin sportu za pomocą ruchu ciała), wspólne układanie puzzli, wyjaśnianie trudnych i nieznanych powiedzonek oraz przysłów, kolorowanie osobistych identyfikatorów – zawieszek do wakacyjnego bagażu.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

27.07, godz. 9:30-10:30 „Wyprawa po lądach i oceanach”

Zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 7-8 lat w oparciu o książkę „Mapy” A. i D. Mizielińskich oraz „Atlasu miejsc literackich” C.F. Oliviera. Najmłodsi wybiorą się w podróż po bibliotece według specjalnie przygotowanej mapy miejsc obecnych w literaturze dziecięcej. Dowiedzą się również do czego służą mapy i będą miały okazję stworzyć je same.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

3.08, godz. 9:30-10:30 „Odkrywamy świat z wielkimi podróżnikami – żeglarzami”

Zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 5-7 lat, połączone z czytaniem książki „Jajecznica Kolumba” Pawła Wakuły. Najmłodsi poznają mapy oraz ekwipunek odkrywców m.in. przy pomocy książki pt: „Odkrywcy” Rupert’a Matthews’a. W programie: zabawy w żeglarzy, malowanie własnej mapy prowadzącej do skarbu na nowo odkrytej, bezludnej wyspie, zabawa zespołowa przy muzyce: symulacja morza, statku, pogody, zabawa z kapslami, stworzenie własnego kompasu albo lornetki, gra w butelkę, rzucanie do celu piłeczką.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

24.08, godz. 9:30-10:30 „Odkrywamy ciekawe miejsca”

Zajęcia plastyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 5-7 lat, połączone z czytaniem książki „Bajki japońskie”. W programie także zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, ruchowe kalambury, tworzenie bajkowych wachlarzy.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 12

ul. Dojlidy Górne 48, tel. (85) 74 19 144, f12kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec, godz. 10:00-12:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat z opiekunami na zajęcia „Wszystko gra”, dzięki którym będzie możliwość skorzystania z bogatego zbioru gier planszowych i puzzli.

Informacje pod numerem telefonu filii.

Filia nr 13

ul. W. Broniewskiego 4, tel. (85) 65 13 298, f13kp@ksiaznicapodlaska.pl

7-22 lipca

środy i czwartki, godz. 9:00-10:00

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na zajęcia pt. „Lato w bibliotece”. Na dzieci czekają gry planszowe, zabawy integracyjne, cotygodniowy przegląd literatury dziecięcej idealnej na wakacje oraz warsztaty plastyczne z tworzenia ilustracji i zakładek książkowych.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

Filia nr 14 Esperanto Libraro

ul. Warszawska 19, budynek CLZ, tel. (85) 741 50 85, f14kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec-sierpień

wtorki, godz. 15:00-16:30

Spotkania czytelnicze „Nasze lektury” – zajęcia dla osób posługujących się językiem esperanto.

czwartki, godz. 13:00-14:00

Spotkania z „Małymi bohaterami” – czytanie bajek i baśni, połączone z poznawaniem słów w językach obcych. Biblioteka zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii. Istnieje możliwość zmiany terminu zajęć.

Filia nr 15

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 B, budynek sklepu PSS „Opałek”

tel. (85) 74 25 953, f15kp@ksiaznicapodlaska.pl

lipiec

wtorki, godz. 12:00-14:00

Zajęcia w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Białymstoku pt. „W krainie emocji i uczuć”, w trakcie których najmłodsi poznają co to są uczucia, emocje i jak można sobie z nimi poradzić, które z nich są dobre i pożyteczne, motywujące, a które sygnalizują niebezpieczeństwo.

środy, godz. 11:00-15:00

Biblioteka zaprasza na zajęcia pt. „Rusz głową, zagraj w grę planszową” – najmłodsi (i nie tylko) będą mogli zacząć swoją przygodę z „planszówkami”, których filia posiada szeroki wybór.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje pod numerem telefonu filii.

Filia nr 17

ul. Dziesięciny 41 B, tel. (85) 65 41 424, f17kp@ksiaznicapodlaska.pl

21 lipca, godz. 9:00-10:00

Zajęcia pt. „Białystok dawniej i dziś – zagadki historyczne”, skierowane do grupy dzieci 6-10 lat. Najmłodsi, dzięki prezentacji multimedialnej, poznają historię powstania miasta Białystok oraz wezmą udział w quizie z wiedzy o naszym mieście. Na dzieci czekają drobne upominki.

Ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod numerem telefonu filii.

