Książnica Podlaska zaprasza do internetu. Proponuje dostęp do wirtualnej czytelni

Marzec 20, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Nie wychodząc z domu można skorzystać z zasobów Książnicy Podlaskiej. Placówka oferuje swoim czytelnikom ponad 1600 tytułów w wirtualnej czytelni.

– To wyjątkowo trudny czas dla instytucji kultury, również dla bibliotek, dlatego szukamy innych niż zwykle metod promocji książki i czytelnictwa – mówi Jolanta Gadek, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. – Jednym ze sposobów jest zachęcenie naszych Czytelników do korzystania z zasobów, dostępnych poprzez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. W ten sposób chcemy pokazać, że o nich pamiętamy.

IBUK Libra to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN, z której można korzystać za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona. Użytkownicy Książnicy Podlaskiej mają do dyspozycji ponad 1600 tytułów (m.in. poradniki, literatura popularnonaukowa, medycyna, informatyka, literatura faktu, literatura piękna dla dorosłych i dzieci), dostępnych całą dobę.

Każdy użytkownik może skorzystać z zaawansowanego narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN, cytowanie.

By uzyskać dostęp do platformy IBUK Libra wystarczy wysłać maila na adres: ibuklibra@ksiaznicapodlaska.pl, w treści maila wpisując numer posiadanej karty bibliotecznej Książnicy Podlaskiej. Po zweryfikowaniu, czy dana osoba jest czytelnikiem Książnicy, w mailu zwrotnym zostanie jej przesłany kod PIN, umożliwiający dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. (mt/mc)