Krzysztof Kiziewicz nakręcił film o Wasilkowie

Do sieci trafiła już „Piosenka wasilkowska”, która ma promować miasto i gminę. Za produkcję odpowiada znany filmowiec Krzysztof Kiziewicz, a także Radovan Lee.

To nie jest kolejny nudny film o gminie. To film muzyczny, gdzie głównymi bohaterami jest społeczność Wasilkowa, jej przyroda i najbardziej znane miejsca. W klipie występuje kilkuset mieszkańców gminy.

– Największą wartością tego filmu są nasi mieszkańcy. I bardzo się cieszę, że po wielu miesiącach pracy nad tym obrazem weszliśmy w jego fazę końcową i nareszcie możemy zaprezentować efekty – mówi Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa. – Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w nagrywaniu tego filmu. A łącznie występuje w nim ponad 400 osób. To było olbrzymie przedsięwzięcie, jakiego w dziejach miasta i gminy jeszcze nie mieliśmy. Pan Krzysztof Kiziewicz po raz kolejny pokazał wysokiej klasy warsztat i oryginalne podejście do tematu. Co dało efekt końcowy który możecie państwo oglądać.

– Zostaliśmy zaproszeni do stworzenia filmu promującego gminę. Naszym głównym założeniem było pokazanie jak największej liczby ludzi, mieszkańców, ich pasji, czy jak w przypadku druhów z OSP – pracy na rzecz lokalnej społeczności – opowiada Krzysztof Kiziewicz, reżyser „Piosenki wasilkowskiej”. – Ale nie będzie to taki zwykły film promocyjny – chcieliśmy stworzyć piosenkę, nawet musical, ale lekkiej w formie, trochę przerysowanej, gdzie z premedytacją użyliśmy rymów częstochowskich.

Naczelną myślą przewodnią tego utworu było to, żeby w Wasilkowie zauważyć człowieka, ale też tą piękną przyrodę jaka jest w gminie Wasilków.

– W samej koncepcji budowania musicalu, w założeniach było to, żeby większość rzeczy była stworzona przez mieszkańców gminy, a my jesteśmy tylko pomocnikami, takim mózgiem operacji. Bez mieszkańców, bez ich pasji, bez tego co robią – nie byłoby tego filmu – nie ma wątpliwości Radovan Lee – współreżyser. – I dlatego też głównym bohaterem naszego obrazu uczyniliśmy Karola Świetlickiego, dyrektora wasilkowskiego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury. Wydawało nam się, że najlepiej jest pokazanie gminy z perspektywy ludzi tu mieszkających. I chyba nam się to udało.

Fabuła filmu zbudowana jest wobec postaci dyrektora MOAK, który wpada na pomysł stworzenia piosenki o Wasilkowie. Do swojej idei angażuje niemal wszystkich mieszkańców, zwłaszcza społeczników, animatorów kultury, aktywistów, jak: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wasilków, mażoretki, panie z zespołu Malwianki, Dąbrówka, harcerki z I Podlaskiej Drużyny „Convivera” im. św. Franciszka z Asyżu, piłkarze KS Wasilków, karatecy Kyokushin Team Wasilków, łucznicy z AMM Archery, druhowie z OSP i wielu, wielu innych.

Cały film powstał w ciągu 20 dni zdjęciowych, ale najwięcej emocji i poruszenia w mieście wzbudziła scena plenerowa. 12 września centrum Wasilkowa zamieniło się w wielki plan zdjęciowy, a setki mieszkańców zagrało w „Piosence wasilkowskiej”.

Część tej atmosfery jaka towarzyszyła powstawaniu filmu zobaczyć też będzie można – równolegle z „Piosenką wasilkowską” powstał tzw. „making of” – czyli kilkunastominutowy film odsłaniający kulisy tworzenia produkcji. Zobaczyć go można tutaj.

– Nie bez powodu to Karol Świetlicki, dyrektor MOAK, który odpowiada za kulturę i animowanie wydarzeń w gminie jest głównym bohaterem filmu. My, nasza kamera jakby trochę ruszyliśmy śladem Karola. I on wędrując po całej gminie namawia kolejne osoby do zaangażowania się w tworzenie piosenki, a widz nie tylko poznaje ciekawe postaci tego miejsca, ale i ma szanse zobaczyć, jak piękna jest gmina Wasilków, ile ma do zaoferowania – wyjaśnia Krzysztof Kiziewicz. – Ludzie nam ufali jak tworzyliśmy tę piosenkę, bo mieliśmy zawsze ze sobą Karola. I myślę, że też dzięki temu nie jest to kolejny nudny film o gminie za pieniądze unijne.

„Piosenki wasilkowskiej” można posłuchać tutaj. (mt)