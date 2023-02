Kontrola trzeźwości w pracy. Nowe przepisy

26 lutego, 2023

Pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrole trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Umożłiwia to wprowadzona 21 lutego nowelizacji kodeksu pracy, którą przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W kodeksie został wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego albo będącego pod wpływem tzw. narkotyków.

– Z nietrzeźwymi pracownikami pracodawcy mają do czynienia na co dzień, a wykonywanie wielu zawodów łączy się z odpowiedzialnością i za zdrowie i życie ludzkie, a także za mienie – mówi Wojciech Winogrodzki, wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców. – Ta ustawa będzie batem w najciężyszch przypadkach, ale tych codziennych przypadków nie zlikwiduje, a szkoda.

Kontrola będzie mógła być przeprowadzona albo w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy (np. zatacza się) – badanie trzeźwości będzie mogła przeprowadzić policja (dotyczy to wszystkich pracowników), albo – w przypadku określonych w przepisach wewnątrzzakładowych kategorii pracowników – pracodawca będzie mógł przeprowadzić samodzielną, prewencyjną kontrolę trzeźwości.

W ramach samodzielniej kontroli pracodawca będzie mógł badać tylko wydychane przez pracownika powietrze. Jeśli kontrola nie wykaże obecności alkoholu w organizmie pracownika – będzie on dopuszczany do pracy. Jeżeli wykaże, że pracownik jest nietrzeźwy, pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia go do pracy.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika będzie mogła być wezwana policja, aby przeprowadzić badanie stanu trzeźwości pracownika. Mundurowi powinni przeprowadzić badanie alkomatem. Badanie krwi na obecność alkoholu w organizmie, policja będzie mogła zlecić m.in. gdy nie będzie możliwości przeprowadzenia badania alkomatem, pracownik odmówi poddania się badaniu alkomatem, albo zażąda przeprowadzenia badania krwi, pomimo przeprowadzenia badania alkomatem.

Analogiczne zasady będą stosowane do sprawdzania czy pracownik nie jest pod wpływem tzw. narkotyków. (at)

