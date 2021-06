Konkurs wokalny im. Stanisława Jopka. Przesłuchania regionalne odbędą się w październiku

Czerwiec 17, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Profesjonaliści, zawodowcy czy amatorzy lubiący śpiewać mogą zgłaszać się do drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Wydarzenie powstało z inicjatywy Zespołu „Mazowsze”, które na szczeblu regionalnym jest współorganizowane przez Podlaski Instytut Kultury.

Podczas konkursu uczestniczy zmierzą się z repertuarem „Mazowsza”, każdy z kandydatów musi przygotować dwa utwory zespołu.

– Eliminacje podlaskie w Białymstoku odbędą się 14 – 15 października, można śpiewać a capella lub z akompaniatorem. Na stronie konkursu im. Stanisława Jopka są materiały za pomocą, których można się przygotować. My, instruktorzy Podlaskiego Instytutu Kultury również możemy pomóc w opracowaniu utworów przed występem, wystarczy się do nas zgłosić – wyjaśnia koordynatorka wojewódzkiego etapu Marta Szałkiewicz.

Laureaci pierwszej części konkursu wezmą udział w przesłuchaniach ogólnopolskich, w siedzibie „Mazowsza”.

– Dokąd przyjadą wytypowani przez jury, w etapach wojewódzkich, laureaci w czterech kategoriach wiekowych. Są to kategorie: od 8 do 13 lat, 14 – 19, 20 – 25 lat oraz 26+, czyli żeby wystąpić w tym konkursie trzeba mieć ukończone 8 lat, to jest jedyny warunek – mówi kierownik biura konkursowego Zbigniew Zbigniew Kułagowski.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej, oprócz nagród finansowych, wystąpią z Mazowszem podczas koncertu galowego. Natomiast sam konkurs ma pomóc młodym ludziom zaistnieć, a także promować postać Stanisława Jopka.

– Chcemy odkryć talent, tak jak przed wielu, wielu lat został odkryty talent Stanisława Jopka. Kiedy powstawała myśl o tym konkursie, Stanisław Jopek wydawał się jedyną możliwą osobą, która mogłaby zostać patronem. Spędził on całe życie w „Mazowszu”, pracował z nami na scenie prawie 50 lat. Ten konkurs jest też pewnego rodzaju hołdem, który chcieliśmy oddać naszemu koledze – dodaje menadżer „Mazowsza” Krzysztof Kurlej.

Stanisław Jopek, mimo wielu propozycji teatrów operowych z całego świata, nawet Metropolitan Opera, do końca życia był wierny zespołowi „Mazowsze”. Śpiewał w 36. językach. (ea)