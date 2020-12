Konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Można wygrać tablet

Grudzień 29, 2020

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Mieszkańcy Białegostoku mogą wziąć udział w miejskim konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Prace konkursowe można zgłaszać do 12 stycznia.

Zgodnie z regulaminem konkursu – wszystkie elementy szopki muszą być wykonane samodzielnie. Technika i dobór materiałów są dowolne, ale szopka powinna nawiązywać do przesłania płynącego z Bożego Narodzenia.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej, które mieści się w Białymstoku przy ul. Kościelnej 1A. Trzeba to zrobić do 12 stycznia 2021 r., do godz. 13.00. Do szopki powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony bialystok.pl). Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Komisja konkursowa przy ocenie weźmie pod uwagę pomysłowość, trwałość, walory estetyczne i związek pracy z obrzędowością bożonarodzeniową. Jury wyłoni trzech laureatów nagród głównych oraz trzy osoby, które otrzymają wyróżnienia. Laureaci nagród głównych otrzymają tablety, a osoby wyróżnione – pakiet nagród rzeczowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 stycznia 2021 r. (mt/mc)