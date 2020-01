Koniec urlopów. Jagiellończycy wrócili do treningów

Styczeń 8, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piłkarze białostockiej Jagiellonii rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Na początek czekały na nich badania medyczne i pierwszy trening pod okiem nowego szkoleniowca, Iwajło Petewa.

W klubowym ośrodku przy ul. Elewatorskiej Jagiellończycy trenować będą do 17 stycznia, a następnego dnia wylecą do Turcji. Obóz potrwa do 31 stycznia. Podczas pobytu w Belek białostoczanie rozegrają cztery sparingi.

Jagiellończycy wrócą na boisko 8 lutego. Wówczas zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Kraków.

Nowy trener Jagiellonii to niejedyne zmiany w sztabie szkoleniowym Żółto-Czerwonych. Właśnie rozwiązano umowy z trenerami: Adrianem Siemieńcem i Piotrem Jankowiczem. Sztab szkoleniowy Jagiellonii Białystok wzmocnił natomiast trener Emanuel Lukanow, który ostatnio współpracował z Iwajło Petewem w Arabii Saudyjskiej. (mt/mc)