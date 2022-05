Kongres PO w Białymstoku

Maj 11, 2022

Kryzys energetyczny był głównym tematem spotkania posłów Platformy Obywatelskiej i samorządowców. W Białymstoku odbył się Kongres Programowy PO.

Jednym z jego uczestników był poseł Jacek Protas.

– Polskie samorządy przez ostatnie miesiące, lata biorą na siebie coraz więcej odpowiedzialności, coraz więcej ciężarów związanych ze zwalczaniem skutków różnego rodzaju kryzysów. Jednym z tych wyzwań jest kryzys energetyczny. Będziemy musieli dokonać transformacji energetycznej, poszukując nowych źródeł zielonej energii. Jest to olbrzymie wyzwanie dla wszystkich, jak również dla samorządów – mówił Jacek Protas.

Dlatego prezydent Białegostoku dodaje, że rząd powinien traktować samorządy po partnersku.

– Liczymy na rozsądną politykę, i na to, żeby traktować samorządy po partnersku, bo my nie jesteśmy tak traktowani. Oczywiście, od czasu do czasu, ktoś nas pochwali, nawet ten rząd, ale w praktyce działania, które są wprowadzane są działaniami niszczącymi samorządy. To rząd prowadzi politykę i ta polityka powinna być odpowiedzialna – mówił prezydent Białegostoku.

Z kolei poseł Robert Tyszkiewicz podkreślał, że palącym tematem jest utworzenie specjalnego funduszu dla samorządów ze strefy przygranicznej, gdzie upada branża turystyczna. (ea)