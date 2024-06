Konferencja „Różnorodność przyrodnicza miasta” w Politechnice Białostockiej

21 czerwca, 2024

fot. pb.edu.pl fot. pb.edu.pl

W piątek (21.06) w Auli Inno Inno-Eko-Tech na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej miała miejsce konferencja pt. „Różnorodność przyrodnicza miasta”. Tematyka dyskusji obejmowała zagadnienia związane z miejską zielenią, w tym jej funkcje społeczne oraz rolę ochronną.

– Idea konferencji jest taka, żeby skupić różne strony, które uczestniczą w zarządzaniu takimi obszarami i w ich użytkowaniu. To znaczy: zarządców, wykonawców, którzy pracują przy kształtowaniu takich terenów, społeczników, przyrodników, środowisko naukowe, które bada i uczy o takich obszarach. No i chcemy, żeby te obszary jak najlepiej służyły nam, użytkownikom, mieszkańcom miasta, i żeby były jak najlepsze, jak najbardziej funkcjonalne – mówi Dan Wałkowycki z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Konferencje takie jak „Różnorodność przyrodnicza miasta” są niezbędne, ponieważ umożliwiają integrację wiedzy i doświadczeń różnych środowisk oraz ekspertów, co jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii ochrony i zrównoważonego rozwoju terenów zielonych w dynamicznie rozwijających się miastach.

– Tego rodzaju przedsięwzięcia są niezwykle ważne, ponieważ upowszechniają wiedzę, która dla naukowców może być oczywista, ale dla otoczenia społeczno-gospodarczego już niekoniecznie. Działa to również w drugą stronę – osoby z różnych instytucji wnoszą swoje perspektywy na problemy, które badacze z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku analizują i starają się ulepszyć. Taka współpraca pozwala na kompleksowe spojrzenie na zagadnienia i prowadzi do tego, że tereny zielone, zarówno w miastach, jak i poza nimi, będą lepiej służyły społeczeństwu i przeciwdziałały zmianom klimatycznym, które obserwujemy w ostatnich latach – Mówi Dorota Anna Krawczyk, prorektor do spraw współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej i ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego.

Konferencja „Różnorodność przyrodnicza miasta” jest istotnym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących ochrony i rozwoju terenów zielonych w obszarach miejskich. Udział różnorodnych środowisk oraz ekspertów umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia mieszkańców oraz chronią miejską bioróżnorodność. (mg)

Relację przygotował Michał Gudewicz: