Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN’2024

12 czerwca, 2024

Fot. Mat. Org. Fot. Mat. Org.

W czwartek (13.06) w Supraślu rozpoczyna się jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres EKOFORUM. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Inwestycje energetyczne, a rozwój Polski”.

Wydarzenie zainauguruje prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej.

Na drugi dzień kongresu uczelnia przygotowała Konferencję Naukowo-Techniczną „Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN’2024.

– Będzie tam 10 prezentacji przede wszystkim pracowników Wydziału Elektrycznego, Wydziału Budownictwa, będą również studenci i doktoranci, którzy przedstawią swoje osiągnięcia i wyniki prac – mówi prof. Maciej Zajkowski z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego. – Będzie tam mowa o np. kwestiach dotyczących magazynowania energii, rozwiązań zarządzania energią elektryczną. Konferencja dodatkowo stanowi takie pole do współpracy i do dyskusji z innymi podmiotami. Zaprosiliśmy naszych partnerów z politechnicznej sieci Via Carpatia.

EKO FORUM potrwa do soboty (15.06). Weźmie w nim udział kilkaset osób z Polski, Litwy i Ukrainy. Współorganizatorem i partnerem merytorycznym kongresu jest Politechnika Białostocka. (jł)

Z prof. Maciejem Zajkowskim z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego rozmawiała Julia Łata: