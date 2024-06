Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN 2024

14 czerwca, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Bezpieczeństwo energetyczne i nowe ekologiczne inwestycje, które mają zapewnić rozwój Polski, było kluczem piątkowej (14.06) konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN 2024. Spotkanie naukowców z przedstawicielami samorządów i biznesu zorganizowała po raz siódmy Politechnika Białostocka.

Ekoenergetyka wpisuje się w wiele sektorów przemysłu i nauki, takich jak budownictwo czy transport.

– Chcemy zaproponować społeczeństwu coraz bardziej efektywne rozwiązania we wszystkich tych gałęziach – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej i jednocześnie ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego. – Zredukować zużycie energii, zredukować ilość zanieczyszczeń do atmosfery, zadbać o to, żeby źródła energii, z których korzystamy były coraz bardziej odnawialne.

Zdaniem prof. Macieja Zajkowskiego z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej węgiel powinien być zastąpiony stabilnymi źródłami energii.

– Tutaj myślimy o biogazowniach, myślimy o małych elektrowniach wodnych, o czymś co w sposób stabilny i stały będzie dodawało nam tej energii. Natomiast musimy bardzo ostrożnie podchodzić do technologii OZE, czyli do fotowoltaiki, do wiatru, bo one zależą od pogody, wobec tego to pogoda będzie decydowała o tym na ile jesteśmy w stanie wykorzystać to źródła. Stąd też te stabilne źródła, nawet oparte na węglu, ale na czystym węglu, są dla nas w tym momencie niezbędne, ale też powinniśmy myśleć o technologiach wodorowych, które podobnie tak jak biogazownie, będą nam dawały stabilne źródło zasilania – tłumaczy prof. Maciej Zajkowski.

Konferencja TEFEN 2024 jest częścią 10. Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM, które stanowi platformę do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy między środowiskami naukowymi, biznesowymi i administracyjnymi. (hk)

Relacja Hanny Kość: