13 maja, 2023

Gratka dla fanów Depeche Mode – grupa Spirit In The Forest zagra 13 maja w Pubie 6ścian. Muzycy wykonują repertuar Depeche Mode a miłość do tej muzyki narodziła się wiele lat temu. Są jednym z najciekawszych zespołów coverowych w Polsce.

Spirit In The Forest powstało w Wejherowie w 2020 roku. Muzycy mają za sobą wiele wystąpień w komercyjnych mediach. Współpracowali z m.in: Pawłem Małaszyńskim i Katarzyną Figurą przy realizacji teledysków. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)