Koncert Miazga Tour w Klubie Muzycznym Sześcian

W sobotę, 22 czerwca, Klub Muzyczny Sześcian w Białymstoku będzie gościć wyjątkowe wydarzenie w ramach trasy Miazga Tour, której celem jest promowanie polskich zespołów i szerzenie niezależnej muzyki. Na scenie wystąpią cztery zespoły: Odlot, Dysfunkcja, Power of Love oraz TheMoralizacja. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Punk-rockowy zespół Power of Love z Białegostoku ma swoje korzenie sięgające 1987 roku. W swojej bogatej historii zagrali m.in. z takimi formacjami jak Under The Gun, UK Subs, Dezerter czy Proletaryat. Po zakończeniu działalności w 2006 roku, reaktywowali się w 2020 roku i od tego czasu ponownie podbijają sceny muzyczne, w tym festiwale Rock na Bagnie oraz Rock nad Legą.

Odlot to warszawski zespół, którego liderem jest Darek „Struna” Żak, gitarzysta z bogatą historią sięgającą lat 80-tych, kiedy grał, tworzył i komponował w punkowym składzie „Saigon”. W 2006 roku Darek wraz z Dr. Udnikiem – bębniarzem, z którym w latach 90-tych grał wspólnie w „Abraxas”, reaktywowali zespół. W nowym składzie nagrali przearanżowane, nowe wersje utworów z lat 80-tych i otworzyli nowy rozdział historii zespołu pod nazwą „Stolica”, wydając album „Za rogiem”. Obecnie zespół funkcjonuje jako duet, który tworzą Anna „Igła” Jagłowska i Darek „Struna” Żak. Na początku 2024 roku postanowili wspólnie zmienić nazwę zespołu na „Odlot”, otwierając nowy etap swojej muzycznej podróży. Tworzą nowe, oryginalne utwory na pograniczu cyberpunka i muzyki alternatywnej, w których dominują wpadające w ucho melodie i głębokie teksty.

Łódzka grupa Dysfunkcja to mieszanka hardcore punka i metalu, charakteryzująca się częstymi zmianami tempa i dynamiki oraz dużą ilością melorecytacji. Zespół zdobył rozgłos na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Rockowych „Rockołęka” oraz występami w licznych klubach muzycznych w Polsce.

TheMoralizacja to białostocki zespół punkowy, założony pod koniec 2021 roku. Od samego początku stawiają na tworzenie własnego materiału, charakteryzującego się mocnymi, bezkompromisowymi tekstami oraz energiczną muzyką. Ich koncerty to nie tylko dobra zabawa, ale również silne przesłanie, które trafia do serc fanów. (hp)