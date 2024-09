Kompania specjalna podlaskich strażaków pojechała z pomocą na południe Polski

15 września, 2024

Źródło: Państwowa Straż Pożarna

38 strażaków i 9 pojazdów ze specjalistycznym sprzętem wyjechało w niedzielę (15.09) z województwa podlaskiego na pomoc na terenach zagrożonych powodzią.

W związku z sytuacją, a także z prognozami pogody na południu Polski, zadysponowano z województwa podlaskiego kompanię specjalną.

– Siły i środki kompanii specjalnej „Białystok” udały się do punktu koncentracji w miejscowości Szumowo, skąd o godzinie 7:00 wyjechały w kolumnie do punktu przyjęcia sił i środków w Sieradzu, stamtąd będą dysponowane i skierowane bezpośrednio do działań – mówi Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Kompania specjalna „Białystok” składa się z sekcji typu B (pompy dużej wydajności), sekcji typu C (pompy małej wydajności) oraz plutonu H1 (pluton wsparcia). (red.)