Kolejny taki ośrodek w regionie. W Perlejewie powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami

Grudzień 29, 2020

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

W Perlejewie powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pochłonie prawie 3 mln złotych.

Inwestycja w całości zostanie zrealizowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. We wtorek (29.12) umowę w sprawie utworzenia tej placówki podpisali wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i wójt gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki.

– Ośrodek łączy w sobie aktywizację społeczną, zawodową i zdrowotną osób niepełnosprawnych – podkreśla wojewoda Bohdan Paszkowski.

W Centrum opiekuńczo-mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnościami możliwy będzie pobyt dzienny i całodobowy.

– Jedna jego część to będzie część na pobyt dzienny dla 15 osób, gdzie osoby niepełnosprawne rano będą przywożone do ośrodka, a po południu będą odwożone do domów. W ośrodku będzie następowała aktywizacja ich życia; osoby te będą też mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, ale też medycznego, tj. rehabilitacji i fizjoterapii. W drugiej części ośrodka będą trzy mieszkania przeznaczone dla osób, które wymagają stałej, całodobowej opieki – mówi wójt gminy Perlejewo, Jakub Wierzbicki.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami w Perlejewie ma zacząć działać za 2 lata.

To będzie kolejne takie miejsce w Podlaskiem. Pierwsza umowa została zawarta z gminą Łapy, a sam ośrodek powstanie w miejscowości Daniłowo Duże. Kolejna umowa zakłada powstanie takiego ośrodka w gminie Drohiczyn.

W procedurze ministerialnej są dwa kolejne wnioski – złożone przez miasto Suwałki i gminę Mielnik. (mt/mc)