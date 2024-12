Kolejne próby przemytu papierosów przy pomocy balonów

10 grudnia, 2024

żródło: KMP Sokółka żródło: KMP Sokółka

Dzisiaj rano (10.12) w dwóch miejscowościach w powiecie sokólskim zauważono unoszące się balony z zafoliowanymi czarnymi pakunkami. Po ich zabezpieczeniu okazało się, że wewnątrz znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy – poinformowała młodsza aspirant Magdalena Afonin z sokólskiej policji.

To już kolejne przypadki przemytu tą nietypową metodą, prawdopodobnie z Białorusi do Polski. Podobne paczki z nielegalnym towarem znajdowano wcześniej w okolicach Białegostoku, Korycina czy Sokółki.

– w Przystawkach w gminie Janów oraz w miejscowości Grodziszczany w gminie Dąbrowa Białostocka znaleziono balony z zawartością papierosów. Policjanci zabezpieczyli miejsce odnalezienia tych balonów, a odnalezione paczki zostaną przekazane funkcjonariuszom krajowej administracji skarbowej – mówi młodsza aspirant Magdalena Afonin z sokólskiej policji.

Zdaniem służb balony z papierosami to próba ominięcia standardowych kontroli na granicy. Dzięki niskiej wadze towaru i sprzyjającym warunkom pogodowym przemytnicy liczą na to, że paczki dotrą do odbiorców po polskiej stronie.

Policja i Straż Graniczna apelują o zgłaszanie przypadków zauważenia takich balonów. W walce z przemytem liczy się szybka reakcja i współpraca społeczności lokalnej.

Przemyt papierosów w Polsce to problem, który generuje znaczne straty dla budżetu państwa i stanowi wyzwanie dla służb granicznych, które stale poszukują nowych metod zapobiegania takim procederom. (pc)