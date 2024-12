Kognitywista, biolog i doktor habilitowany nauk humanistycznych mówił w Politechnice Białostockiej jak dbać o samopoczucie

17 grudnia, 2024

Wykład „Jak dbać o własne samopoczucie”, fot. Hanna Kość Wykład „Jak dbać o własne samopoczucie”, fot. Hanna Kość

Jak poprawić własne samopoczucie z perspektywy badań na mózgiem mówił w Politechnice Białostockiej prof. Maciej Błaszak, kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu.

Wykład odbył się w ramach cyklu „Profilaktyka zdrowia psychicznego”.

– Jeżeli się tego nauczymy, albo potrafimy znaleźć balans między tym, co się dzieje, a czymś innym, żeby się oderwać, to myślę, że mamy wpływ na własne samopoczucie. To jest takie budujące, że to co nas otacza nie jest takie złe, tylko trzeba wydobyć te pozytywne rzeczy i jakoś tak usystematyzować proces myślenia, żeby było łagodnie, przyjemniej, weselej. A jak jest taka aura, to trzeba cieszyć się tym, jacy ludzie nas otaczają, jakie pomysły przychodzą do głowy, także te wykłady nastrajają optymistycznie – mówią uczestnicy wykładu.

Prof. Maciej Błaszak podkreślał, że mózg obejmuje też ciało oraz otoczenie i warto pracować nad tym na co mamy wpływ. – Krytycznym elementem jest wsparcie społeczne, dlatego że najważniejszą inteligencją jest inteligencja społeczna. Największym dramatem, jaki człowieka może spotkać, to jest samotność. Kolejnym elementem bardzo ważnym, na który mamy wpływ przynajmniej jakiś, to jest czas wolny. W czasie wolnym mózg nie tylko odpoczywa, ale realizuje tez bardzo ważne funkcje na przykład jest kreatywny, porządkuje materiał w głowie, domyśla się co inni ludzie o nas myślą, buduje podmiotowość i wreszcie ocenia świat według pewnych wartości. Inną rzeczą bardzo ważną jest aktywność fizyczna ciała, dlatego że ciało nie jest tylko opakowaniem dla mózgu, ale jest częścią umysłu rozszerzonego – dodaje prof. Maciej Błaszak

To było ostatnie w tym roku spotkanie w ramach cyklu „Profilaktyka zdrowia psychicznego”, następne będzie w styczniu. (hk)

Relacja Hanny Kość: