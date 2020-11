Klub Rotary Białystok. Charytatywny turniej piłkarski zostanie rozegrany w internecie

Listopad 25, 2020

W sieci z racji pandemii koronawirusa odbędzie się tegoroczny charytatywny turniej piłkarski organizowany przez Klub Rotary Białystok. Po raz pierwszy będzie on miał formułę międzynarodową. Każdy chętny będzie mógł w nim więc wziąć udział.

– Te nasze turnieje na świeżym powietrzu odbywały się już osiem razy z rzędu. Tym razem jednak z racji pandemii musimy przenieść się do sieci, bo nie ma możliwości grania w grupach zwartych. Wpadliśmy więc na pomysł, aby zagrać w piłkę nożną, ale w wydaniu FIFA w ramach gry komputerowej w sieci, co daje nam możliwość zaproszenia uczestników nie tylko z Białegostoku, ale w zasadzie z całego świata – mówi Łukasz Zimnoch z Klubu Rotary Białystok.

W tym roku zebrane dzięki turniejowi pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie miejsc noclegowych dla rodziców ciężko chorych dzieci leczonych w białostockim Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.

– Każdy, kto miał dziecko w szpitalu bądź był dzieckiem w szpitalu wie jak dość trudną sprawą jest opieka nad tym dzieckiem przez rodziców. Często rodzice śpią na krzesłach gdzieś z boku. My chcemy im stworzyć warunki do dobrego wypoczynku. Ten dobry wypoczynek rodziców wpływa potem pozytywnie na kondycję dzieci, na ich szybszy powrót do zdrowia – dodaje Łukasz Zimnoch.

Zainteresowani mogą się jeszcze zgłaszać do 28 Listopada. Sam turniej wystartuje 4 grudnia. Szczegóły są tutaj. (mt/mc)