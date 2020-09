Kino Forum. 7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino Dzieci”

Wrzesień 25, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Dzieci będą miały swoje filmowe święto. Przez dwa najbliższe weekendy w kinie Forum w Białymstoku będą mogły oglądać ciekawe i mądre filmy. Stolica Podlaskiego znalazła się w gronie miast, w których odbywać się będzie 7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino Dzieci”.

W repertuarze znalazło się 9 filmów dla widzów już od 4 roku życia.

– Już po raz siódmy oddajemy kino Forum w ręce naszych najmłodszych widzów. Festiwal jest organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które spośród produkcji filmowych stara się wyłuskać dla dzieci same perełki. Są to najlepsze filmy, z największą warstwą walorów edukacyjnych i artystycznych, rozwijających młodego widza i otwierających go na film – mówi Monika Piskurewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Prezentowane na festiwalu filmy powalczą o nagrodę Kwiatu Paproci.

– Tę nagrodę przyznają właśnie m.in. młodzi widzowie. Mogą więc oni się poczuć ważną częścią festiwalu, bo tak naprawdę będąc widzami są również jurorami – dodaje Monika Piskurewicz.

W ten weekend (26-27.09) mali widzowie będą mogli zobaczyć 5 filmów. W następny weekend (03-04.09) – kolejne cztery. (mt/mc)

Harmonogram pokazów:

26 września 2020 / sobota

godz. 10:15 – Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu (82′, 6+)

godz. 13:00 – Binti (90′, 9+)

27 września 2020 / niedziela

godz. 9:30 – Ella Bella Bingo (75′, 4+)

godz. 12:00 – Fritzi – przyjaźń bez granic (86′, 9+)

godz. 14:00 – Wszyscy za jednego (95′, 9+)

3 października 2020 / sobota

godz. 10:00 – Halvdan – Prawie wiking (97′, 6+)

godz. 13:00 – Szczęściara (98′, 9+)

4 października 2020 / niedziela

godz. 9.30 – Filonek Bezogonek (67′, 4+)

godz. 11:30 – Tarapaty 2 (82′, 9+)

Bilet na każdy film: 12 zł

Informacje o filmach:

Ella Bella Bingo / Elleville Elfrid – polska premiera!

reż. Frank Mosvold, Atle Solberg Blakseth

Norwegia 2020, 75’

wiek: 4+

dubbing, animacja

Ella i Henry to nierozłączni towarzysze zabaw. Gdy pewnego dnia w okolicy pojawia się nowy sąsiad, wszystko się zmienia, a dzieci przekonują się, że prawdziwa przyjaźń to niełatwa sprawa.

Ella to przebojowa 5-latka, która ma niespożytą energię, a swoimi pomysłami zaraża wszystkich wokół. Kiedy postanawia zorganizować lokalny konkurs talentów, znajduje mnóstwo chętnych, a sama chce zaprezentować magiczne sztuczki w duecie z Henrym, swoim najlepszym przyjacielem. Pech chce, że do miasteczka wprowadza się Johnny, który ma mnóstwo gadżetów, w tym fantastyczny rower, więc od razu wzbudza zainteresowanie pozostałych dzieci. Zamiast bawić się i trenować z Ellą, Henry spędza coraz więcej czasu z nowym kolegą. W końcu dochodzi do pierwszej kłótni między przyjaciółmi, którzy nigdy dotąd się nie sprzeczali… Czy przyjaźń Elli i Henry’ego przetrwa tę próbę?

Czy wiesz, że…

▶▶ inspiracją dla filmu był animowany serial pod tym samym tytułem, pierwotnie emitowany w Norwegii, a następnie pokazywany w ponad 20 krajach na całym świecie?

Filonek Bezogonek / Pelle Svanslös – polska premiera!

reż. Christian Ryltenius

Szwecja 2020, 67’

wiek: 4+

dubbing, animacja

Sympatyczny kociak niespodziewanie znajduje się wśród nieznajomych w wielkim mieście. Czy uda mu się z nimi zaprzyjaźnić i bezpiecznie wrócić do ukochanej właścicielki?

Kiedy w domu Birgitty pojawia się Filonek, dziewczynka nie posiada się z radości! Niestety wspólne szczęście trwa krótko… Kot zawsze chodzi własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się w lesie. W końcu dociera do Uppsali – wielkiego miasta, w którym poznaje mnóstwo innych zwierząt: koci gang kierowany przez pewnego siebie Mike’a, wrażliwą Mayę, z którą od razu znajduje wspólny język i grupę groźnych psów. „Filonek Bezogonek” to klasyczna, przygodowa animacja opowiadająca o akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i niesieniu pomocy.

Czy wiesz, że…

▶▶ Filonek Bezogonek ma już prawie 80 lat? Tę postać stworzył w 1939 roku szwedzki pisarz Gosta Knutsson.

▶▶ w Uppsali został wytyczony dziecięcy szlak wycieczkowy śladami Filonka i jego przyjaciół?

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu / LasseMajas detektivbyra – Tagranarens hemlighet – polska premiera!

reż. Moa Gammel

Szwecja 2020, 82’

wiek: 6+

dubbing, aktorski

Nieustraszeni detektywi znów na tropie. Tym razem poszukują rabusia, który okradł pociąg. Niespodziewanie podejrzanych robi się więcej. Kto i jak zatem ukradł fortunę z pędzącego ekspresu?

Przed Lassem i Mają trudna, kryminalna zagadka. Z więzienia uciekł złodziej skazany za kradzież wielkiej sumy pieniędzy z pędzącego pociągu! Dwójka detektywów włącza się w tropienie mężczyzny, ale nagle znajduje się ktoś, kto twierdzi, że poszukiwany jest niewinny. Lasse i Maja badają tajemniczą sprawę okradzionego pociągu: analizują fakty i zgromadzone dowody. Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości. Sytuację dodatkowo utrudnia policja, która… zamyka biuro młodych detektywów! Tymczasem zbliża się kolejny transport dużej sumy pieniędzy. Czy rabuś znów się ujawni? Finał sprawy jak zwykle okaże się zaskakujący!

Najnowszy film o brawurowych detektywach oparty na serii książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Martina Widmarka.

Halvdan – prawie wiking / Halvdan Viking

reż. Gustaf Akerblom

Szwecja 2018, 97’

wiek: 6+

dubbing, aktorski

Dwa zwaśnione rody walczą o władzę. Pomimo konfliktu Halvdan i Meia próbują się zaprzyjaźnić i rozwiązać zagadkę zaginionego topora – symbolu siły wikingów.

Kiedy umiera wielki przywódca wioski wikingów, znika jego magiczny topór – symbol władzy. Synowie zmarłego, oskarżając się o kradzież, dzielą osadę na dwa nienawidzące się nawzajem obozy. W takich okolicznościach zaczyna się historia Halvdana – młodego kowala, mieszkańca wioski wschodniej, którego złośliwi nie traktują jak prawdziwego wikinga, ponieważ kuleje. Pewnego dnia chłopiec poznaje nad rzeką księżniczkę z zachodu – Meię. Wbrew zasadom dzieci zaprzyjaźniają się ze sobą. Czy ich zakazana przyjaźń przetrwa, a wieloletni konflikt zostanie zażegnany? Zadania nie ułatwia ani twardy upór wschodniego i zachodniego przywódcy, ani wciąż nieodnaleziony topór – symbol władzy.

Ciepła i zabawna opowieść o przyjaźni mimo różnic i o zwalczaniu uprzedzeń, zrealizowana na podstawie książki Martina Widmarka.

Binti

reż. Frederike Migom

Belgia/Holandia 2019, 90’

wiek: 9+

dubbing, aktorski

Binti – przebojowa 12-latka prowadzi swojego vloga i marzy o sławie. Grozi jej jednak deportacja do rodzinnego Konga. Ratunku upatruje w miłośniku natury Eliasie, jego mamie i… sile Internetu.

Binti chce być słynną vlogerką. Ponieważ przebywa z tatą w Belgii nielegalnie, wisi nad nimi widmo deportacji. Schronienie znajdują przypadkiem u spokojnego Eliasa i jego mamy. Dziewczyna i chłopak są jak ogień i woda, ale zaprzyjaźniają się. Binti pomaga Eliasowi nagłośnić akcję ratowania jego ukochanych zwierząt – okapi, wykorzystując moc Internetu. Gdy policja wpada na trop dziewczyny, Elias staje w obronie przyjaciółki.

„Binti” to obsypana nagrodami (m.in. ECFA Award, festiwal Cinekid), zabawna, wzruszająca opowieść o przyjaźni, rodzinie i marzeniach, z której wyłania się ponadczasowa prawda: każdy człowiek „jest legalny” i ma prawo do godnego życia.

Fritzi – przyjaźń bez granic / Fritzi: Eine Wendewundergeschichte – polska premiera!

reż. Matthias Bruhn, Ralf Kukula

Niemcy/Luksemburg/Belgia/Czechy 2019, 86’

wiek: 9+

dubbing, animacja

Rok 1989. Niemcy podzielone są na dwie części. 12-letnia Fritzi tęskni za przyjaciółką, która przebywa na zachodzie kraju. Nastolatka nie zgadza się z wizją podzielonego świata i dołącza do pokojowej rewolucji.

Wschodnie Niemcy, rok 1989. Przyjaciółka Fritzi, Sophie, wyjeżdża na wakacje za granicę, powierzając jej pod opiekę psa. Jesienią Sophie nie wraca do szkoły – zostaje w zachodnich Niemczech. Fritzi obserwuje, jak w szkole tworzą się podziały na lepszych i gorszych, a wokół organizowane są potajemne spotkania. 12-latka staje się świadkiem pokojowej rewolucji. Ona sama chce znów zobaczyć swoją przyjaciółkę i zwrócić jej psa, dlatego odważnie zmierza pod granicę podzielonego kraju.

Poruszająca i wyjątkowa w formie animacja opowiada o zawirowaniach historii z dziecięcej perspektywy. Twórcom udało się oddać atmosferę przemian 1989 roku w sposób przystępny dla młodej widowni, ale i autentyczny. Film zdobył wiele nagród w Niemczech oraz nagrodę dla najlepszej animacji na festiwalu Filem’On w Brukseli.

Szczęściara / H is for Happiness – polska premiera!

reż. John Sheedy

Australia 2019, 98’

wiek: 9+

dubbing, aktorski

Candice to niepoprawna optymistka, która pragnie naprawiać świat wokół siebie. Jej największym wyzwaniem jest wyciągnięcie własnej rodziny z kryzysu. Czy 12-latce uda się zarazić szczęściem swoich bliskich?

Gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę – to zdanie doskonale pasuje do 12-letniej Candice. Wielki optymizm dziewczynki sprawia, że wśród rówieśników uchodzi za dziwaczkę. Mimo to rudowłosa bohaterka śmiało idzie przez życie i chce pomagać innym: nauczycielce z rozbieganym okiem, nowemu koledze „z innego wymiaru”, a przede wszystkim – własnej rodzinie, która przechodzi trudne chwile. Tylko jak przekonać upartych dorosłych żeby „wyszli ze swojej skorupy”?

„Szczęściara” to barwna, zabawna i momentami szalona opowieść w duchu filmów Wesa Andersona. Uwaga, możecie zarazić się uśmiechem!

Film otwierał prestiżową sekcję Generation Kplus na festiwalu Berlinale w 2020 roku i jest świetnie przyjmowany przez publiczność na całym świecie.

Tarapaty 2

reż. Marta Karwowska

Polska 2020, 82’

wiek: 9+

oryg. wersja językowa, aktorski

Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika cenny obraz, Julkę i Olka czeka kolejne śledztwo. Dla dziewczynki będzie to szczególne wyzwanie, bo o kradzież dzieła zostaje oskarżona jej ciotka.

Julka i Olek przybywają do Poznania, by zdążyć na wernisaż wystawy poświęconej twórczości Claude’a Moneta. Niestety, w momencie uroczystego odsłonięcia najważniejszego obrazu – „Plaży w Pourville”, dochodzi do nieoczekiwanego wybuchu! Okazuje się, że oryginał dzieła zniknął, a zamiast niego została umieszczona kopia z bombą. Kto stoi za tym misternie przygotowanym włamaniem? Oskarżenia padają na dwie pracownice muzeum: ciocię Julki i mamę przebojowej Feli, nowo poznanej koleżanki. Rozpoczyna się śledztwo, które prowadzi do zagadki sprzed lat i klątwy tajemniczej Lucyny – dawnej opiekunki wystaw. Julka i Fela muszą połączyć siły, by uratować swoje krewne, a jednocześnie zaczynają rywalizować o względy Olka… W „Tarapatach 2” przed parą młodych detektywów kolejne śledztwo, ale i… pierwsza miłość.

Wszyscy za jednego / Flukten over grensen – polska premiera!

reż. Johanne Helgeland

Norwegia 2020, 96’

wiek: 9+

lektor, aktorski

W Norwegii trwa II wojna światowa. Rodzice Grety i Otta zostają aresztowani, a rodzeństwo odkrywa, dlaczego w ich domu ukrywa się dwójka żydowskich dzieci. Siostra i brat postanawiają pomóc Danielowi i Sarze przedostać się do wolnej Szwecji.

Grudzień 1942 roku, II wojna światowa. W Norwegii, jak w wielu krajach Europy, Żydzi są prześladowani. Pewnej nocy rodzice Grety i Otta zostają aresztowani przez nazistów. Brat i siostra odkrywają, że w ich domu ukrywa się dwójka żydowskich dzieci – Daniel i Sara. Greta, miłośniczka opowieści o trzech muszkieterach, natychmiast postanawia pomóc nowym znajomym, którzy chcą przedostać się do wolnej od uprzedzeń Szwecji. Z kolei Otto niechętnie rusza w drogę, obwiniając Daniela i Sarę o aresztowanie rodziców. Dzieci czeka trudna wyprawa przez pokrytą śniegiem Norwegię, a każda spotkana osoba może okazać się wrogiem.

Trzymająca w napięciu opowieść o przyjaźni ponad granicami, o bezinteresownej pomocy, lojalności i wielkiej odwadze dzieci.

/źródło: mat. pras./