Kilkanaście podlaskich szkół będzie miało wyremontowane stołówki

Czerwiec 28, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Dzięki tym dotacjom w podlaskich szkołach będzie przywrócone funkcjonowanie stołówek i jadalni lub zostaną wyremontowane już istniejące. Do 16 podstawówek w regionie trafiło łącznie ponad milion sto tysięcy złotych z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Umowy na dofinansowanie inwestycji w placówkach podpisali samorządowcy z podlaską kurator oświaty oraz wojewodą. Obecny przy tym był również wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, którego resort nadzoruje realizację programu.

– Z jednej strony, dofinansowania mogą być przeznaczone na wyposażenie kuchni, remont stołówek, przywracanie stołówek, bo w części szkół, w ostatnich kilkunastu latach one znikały i na to działanie samorządy mogą otrzymać do 80 tysięcy złotych. Drugie działanie dotyczy wyposażenia jadalni, w tym przypadku możliwe jest otrzymanie maksymalnie 25 tysięcy złotych – mówi Dariusz Piontkowski.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany od 2019 roku.

– W ciągu tych trzech lat, 2019 – 2021 na doposażenie stołówek czy odbudowę jadalni wydaliśmy około 3.5 miliona złotych. Doposażonych zostało 51 szkół w regionie – dodaje kurator Beata Pietruszka.

Ponadto, w ramach programu wydawane jest gotowe jedzenie lub finansowane są produkty spożywcze. W tym roku z takiego wsparcia korzysta 40 tysięcy osób dorosłych oraz uczniów z województwa podlaskiego. Natomiast w ubiegłym roku w regionie wydano ponad milion posiłków. (ea)