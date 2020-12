Kierowcy mogą już korzystać z węzła Porosły

Grudzień 30, 2020

Jedna z największych inwestycji drogowych w historii Białegostoku została oddana do użytku kierowców. Otwarto węzeł Porosły przez który można już jeździć.

To połączenie Trasy Generalskiej, Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy. Stanowi domknięcie wewnętrznej obwodnicy miejskiej. W ramach inwestycji powstało 10 kilometrów dróg a także estakady i wiadukty, które mają zapewnić sprawniejszy i bezpieczniejszy ruch pojazdów.

– Mamy przejazd przez tory, ale również rozdzielenie ruchu, co jest bardzo istotne w przypadku Trasy Generalskiej, skrzyżowania Kleeberga i Jana Pawła II. To było skrzyżowanie kolizyjne, było sporo wypadków, robiły się gigantyczne korki, w tej chwili ta inwestycja rozwiązuje te wszystkie problemy. Ponadto, dzięki węzłowi kierowcy będą mogli szybciej się przemieszczać np. do Wysokiego Mazowieckiego, dojazd będzie o wiele krótszy – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Budowa węzła objęła również powstanie ścieżek rowerowych czy chodników.

– To jest około 10 kilometrów nowych dróg. Pojawiły się drogi serwisowe, ścieżki rowerowe, chodniki i to wszystko zostało oddane do użytku. Cała infrastruktura techniczna – dodawał zastępca prezydenta miasta Przemysław Tuchliński.

Budowa węzła kosztowała 277 milionów złotych, z czego ponad 220 milionów to dotacja z Unii. Pozostała kwota pochodziła z budżetu państwa oraz Białegostoku. Pierwsze próby realizacji inwestycji podjęto już 15 lat temu, jednak ówczesne władze miasta nie porozumiały się z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Kolejna okazja do powstania węzła pojawiła się wraz z europejskim programem Polska Wschodnia. (ea/mc)