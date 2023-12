Kawiarenka naukowa o Internecie rzeczy

12 grudnia, 2023

„Łącząc światy. Spotkanie z technologią Internetu rzeczy” to tytuł kawiarenki naukowej, która odbędzie się w środę (13.12) w Famie i jest skierowana do wszystkich zainteresowanych tych tematem.

Będzie to okazja do poznania najnowszych trendów i innowacji związanych z połączonym światem urządzeń. Wystąpi dr inż. Tomasz Grześ z prelekcją pt. „Od RFID do inteligentnych miast – 24 lata internetu rzeczy”.

– Bardzo wiele urządzeń już ma takie dodatkowe napisy IoT, czyli Internet of things, Internet rzeczy i mają możliwość podłączenia chociażby do aplikacji, do telefonów w celu monitorowania – mówi dr inż. Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Pralki, suszarki, piekarniki, zmywarki te urządzenia można już połączyć z internetem i możemy je śledzić. A rozwinęło się do pojęć takich jak smart house i smart homes, czyli inteligentne domy, ale też już ewoluuje w kierunku smart cities, czyli miasta, które będą inteligentne na tyle, że będą potrafiły same dostosować się do warunków i oszczędnie gospodarować i wspomagać nasze życie. Internet rzeczy to jest coś co niedługo zrewolucjonizuje nasze życie i tak nawet rzeczy jest czymś co każdy z nas już ma, ale nie zawsze o tym wie.

Podczas spotkania wystąpi także Karol Przybyszewski. Tematem jego prelekcji będzie „Smart City Białystok – internet rzeczy w praktyce”.

Kawiarenka naukowa organizowana jest w ramach projektu ,,SCIENCE-KULTURA” Wydziału Informatyki i odbędzie się w środę (13.12) o 18:00 w Famie. Wstęp jest wolny. (hk)