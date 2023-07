Kary za źle zaparkowane i porzucone hulajnogi

27 lipca, 2023

Hulajnogi elektryczne są popularnym miejskim środkiem transportu. Ale często Straż Miejska w Białymstoku przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców o źle zaparkowanych hulajnogach elektrycznych, gdy ich użytkownicy po skończonej jeździe pozostawiają urządzenie w niedozwolonym miejscu. Mandat za źle zaparkowaną hulajnogę i koszt jej odholowania to nawet kilkaset zł.

– Po zakończeniu jazdy nie można pojazdu zostawić ot tak sobie, w miejscu, gdzie skończyliśmy jazdę. Hulajnogę należy ustawić równolegle do zewnętrznej krawędzi chodnika. A za niestosowanie się do przepisów grożą kary. Hulajnoga porzucona lub postawiona w sposób niewłaściwy jest odholowana na koszt użytkownika – tłumaczy Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku. (at)

Czy hulajnogą można poruszać się na chodniku i na ścieżce rowerowej i kto ma pierwszeństwo, pieszy czy jadący hulajnogą oraz co zrobić, gdy widzimy nieprawidłowo zaparkowaną hulajnogę – wyjaśnia Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej w Białymstoku: