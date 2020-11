Kardynał Gulbinowicz pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku

Listopad 23, 2020

źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki źródło: UM Białystok/fot. Dawid Gromadzki

Kardynał Henryk Gulbinowicz przestał być Honorowym Obywatelem Miasta Białegostoku. Taką decyzję podjęli radni na wniosek prezydenta miasta.

Tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku, duchowny otrzymał 28 czerwca 2000 roku. Po tym, jak Stolica Apostolska w wyniku przeprowadzonego dochodzenia ws. oskarżeń pod adresem Gulbinowicza, zabroniła kardynałowi używać insygniów biskupich, prezydent Tadeusz Truskolaski wystąpił z wnioskiem o odebranie kardynałowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

– To już jest odebranie tytułu pośmiertne. Idziemy za przykładem Wrocławia, który też takiego tytułu pozbawił kardynała. Jest to niemiły obowiązek, ale niestety, jako przedstawiciele społeczeństwa Białegostoku jesteśmy zmuszeni to procedować – dodawał Tadeusz Truskolaski.

Podczas sesji nie było większej dyskusji na temat odebrania tytułu honorowego obywatelstwa kard. Gulbinowiczowi. Radni różnych opcji politycznych przyznawali, że jest to delikatny temat.

– Trudno rozprawiać o kardynale, który zamiast być ostoją moralności, oskarżony jest o czyny zakazane. Nie będę brał udziału w głosowaniu, jestem emocjonalnie związany z Kościołem i wiarą katolicką – mówił radny PiS Zbigniew Klimaszewski.

Radny Koalicji Obywatelskiej Karol Masztalerz również nie ukrywał, że pozbawienie tytułu kardynała jest trudnym momentem.

– Jest to na pewno bardzo smutna okoliczność, którą teraz musimy rozstrzygnąć. Też jestem osobą wierzącą i praktykującą. Zagłosuję niestety za odebraniem tytułu, chociaż z tego powodu jest mi przykro – dodawał radny Masztalerz.

Za odebraniem kardynałowi Gulbinowiczowi tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku było 20 radnych różnych ugrupowań, 4 radnych wstrzymało się, kolejnych 4 radnych w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu. (ea/mc)